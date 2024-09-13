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Угаров назвал Дзюбу миной замедленного действия

13 сентября 2024, 15:56
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона», куда он перешёл.
«Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион опустился до дна турнирной таблице, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу. У Артёма все хорошо начиналось с «Локомотивом», а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. И у «Акрона» они тоже возникнут. Дзюба – это мина замедленного действия», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Угаров.

А представитель форварда Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что переход футболиста в команду не был спланированным в последний момент.



«Вариант с «Акроном» возник не в последний момент. Когда трансферное окно открылось, мы общались с руководством клуба на предмет возможного подписания контракта, но у Артёма было большое желание остаться в Московском регионе. Увы, не срослось, поэтому вернулись к диалогу с тольяттинским клубом. Условия соглашения и прочие нюансы урегулировали быстро, после чего ударили по рукам», — рассказал RT Гольдман.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин также комментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».

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#футболист
На Всероссийские соревнования парусных яхт в Москве зарегистрировались 27 экипажей
На Всероссийские соревнования парусных яхт зарегистрировались 27 экипажей
13 сентября 2024, 15:36

Фото: iStock / msan10

На Пироговском водохранилище в Москве 20-22 сентября пройдут Всероссийские соревнования на парусных яхтах «Кубок-6МХ», организованные часовым заводом «Лолет-Хронос». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Это будет уже седьмой по счёту кубок, организованный этим заводом.
«Флот состоит из спортивных яхт российской постройки МХ700. На регату зарегистрировались 27 экипажей. Не менее половины – представители бизнес-среды Москвы, Подмосковья и России, а также топ-менеджеры и маркетологи, команда блогеров, две команды инвалидов с бионическими протезами. Все они впервые встанут под парус и примут участие в настоящих спортивных соревнованиях наряду с любителями парусного спорта, у которых есть опыт участия в них», – отметили организаторы.
На мероприятие приглашены команда космонавтов с правнуком Циолковского – главным специалистом корпорации «Энергия». Для участников запланирован сеанс радиосвязи с МКС с возможностью задать 10 вопросов космонавтам на станции.

Организаторы готовят почтовый набор, посвящённый 300-летию морской почты. Это марка-виньетка, карточка и конверт. На процедуру специального гашения марки и на церемонию награждения победителей приглашены директор Почты России, президент Музея Мирового океана и другие официальные лица.

Спецгашение марки состоится 21 сентября, а награждение победителей – 22 сентября.

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14 сентября в Московской области состоится традиционный фестиваль волейбола

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#регата
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#водохранилище
#москва
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14 сентября в Московской области состоится традиционный фестиваль волейбола
13 сентября 2024, 11:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Одинцовском районе 14 сентября пройдёт VI ежегодный фестиваль волейбола Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В мероприятии, которое проводится уже в шестой раз, примут участие 28 смешанных команд юношей и девушек 2010–2011 годов рождения из образовательных учреждений Одинцовского района и Краснознаменска.

Соревнования состоятся на футбольном поле Центрального стадиона, где будут установлены семь мобильных волейбольных площадок. Участники получат поддержку от волейболисток ВК «Заречье-Одинцово» и спортсменок отделения волейбола областного «Училища олимпийского резерва № 2», которые присоединятся к мероприятию.

В рамках фестиваля также состоится презентация команды Суперлиги ВК «Заречье-Одинцово».

Организаторами фестиваля — группа компаний «Садовое кольцо», подмосковный «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского района, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.

Событие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#фестиваль
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Подмосковные софтболистки завоевали Кубок России
13 сентября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда женского софтбольного клуба «Карусель» из Московской области завоевала золото Кубка России, а ещё одна команда из Подмосковья — «Звезда» — заняла третье место, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В матче за первое место «Карусель» встретилась со столичной командой «Индианс» и одержала победу со счётом 5:3», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место команда «Звезда» отвоевала в игре с представительницами ещё одного подмосковного клуба — «ОСШОР» из Одинцовского округа.

В министерстве также сообщили, что клуб «Карусель» представляет Рузский городской округ, а «Звезда» — Центр спортивной подготовки № 1 Московской области.

Финальный этап софтбольного Кубка России проходил 12 сентября в подмосковном посёлке Тучково.

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#московская область
#подмосковье
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В Котельниках для школьников провели занятие по спортивному ориентированию
12 сентября 2024, 20:01

Фото: пресс-служба г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке для детей и подростков провели занятие по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Под руководством опытного инструктора Еленой Раздрогиной участники начали занятие с разминки. Далее ребята должны были пройти по заданному маршруту, используя карту, и найти все контрольные пункты, обозначенные на ней. Каждому из участников нужно было не только найти эти пункты, но и верно отметить их расположение на карте с использованием компаса», – говорится в сообщении.
Несмотря на некоторые трудности, с которыми столкнулись юные ориентировщики, они справились с заданием и нашли все контрольные пункты.

В завершение ребята отправились на поиски особого контрольного пункта, где их ожидал сладкий подарок.

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#подмосковье
#московская область
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Сааведра назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент
Сааведра определил Глушенкова лучшим футболистом РПЛ
12 сентября 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявил, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Лучший футболист РПЛ сейчас? 100% — Глушенков, причём с большим отрывом. Он меня очень сильно удивил, когда мы играли против «Локомотива». Он делает разницу на поле, я уверен, что сможет заиграть в большом европейском клубе. В «Зените» он продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Сааведра.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон». Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.

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#спорт
#рпл
#игры
#спортсмен
#футболист
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Булыкин раскрыл, где может проявить себя Дзюба
Булыкин: Дзюба может проявить себя в «Акроне»
12 сентября 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».
Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.

«Пока всё выглядит красиво. Хорошая, футбольная история. Теперь нужно, чтобы он себя хорошо проявил, как в предыдущих клубах. Я думаю, Дзюба хорошо мотивирован и может проявить себя в «Акроне». Да, Заур Тедеев – жёсткий тренер, а у Артёма – непростой характер. Но Артём – опытный игрок и должен найти взаимопонимание с наставником», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сих пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.

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#тренер
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#футбол
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Кирьяков сравнил подбор игроков у «Динамо» и ЦСКА
12 сентября 2024, 18:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что подбор игроков у «Динамо» качественнее, чем у ЦСКА.
«После прошлого сезона все ждали от «Динамо» большего. Все думали, что клуб будет укреплять свой успех, в который попала ложка дёгтя в последнем туре. «Динамо» нестабильно в обороне и атаке, есть проблемы с реализацией. Такая же ситуация была в других встречах. Есть недобор очков «Динамо». Но чувствуется, что у «Динамо» хороший потенциал, у команды подбор намного лучше, чем у ЦСКА», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Кирьяков.

Вместе с тем, он отметил, что шестое место, которое занимает сейчас «Динамо», не может устроить болельщиков команды.

Ранее в агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.

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#тренер
#клуб
#рпл
#футбол
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Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань
Кэмпфер: В Казани отличная еда
12 сентября 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский защитник, хоккеист Стивен Кэмпфер, перешедший в «Трактор», поделился своими положительными впечатлениями о Казани.
«В Казани, когда мы жили на базе, часто гуляли с сыном в парке рядом. Также гуляли около Кремля в выходные. У нас там было несколько ресторанов, где часто завтракали. Еда в Казани отличная! Чего только стоят «треугольники», мы постоянно их ели. В Казани меня и мою семью тепло приняли, я могу описать этот город и хоккейный клуб «Ак Барс» только положительно», — отметил в беседе с Metaratings.ru Кэмпфер.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказывал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.

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Представительницы Подмосковья стали чемпионками мира по спасательному спорту
12 сентября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анжелика Малинина и Мария Катасёва из Московской области в составе женской сборной России одержали победу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проводился в китайском городе Харбин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Команды соревновались в четырёх дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице, полоса препятствий, боевое развёртывание и пожарная эстафета. По итогам турнира первое место в командном зачёте среди женщин завоевала сборная России, в составе которой выступили представительницы Подмосковья Мария Катасёва и Анжелика Малинина», — говорится в сообщении.
Кроме того, Анжелика Малинина завоевала золотую медаль в пожарной эстафете и заняла второе место в боевом развёртывании.

Отмечается, что мужская команда России заняла в общем зачёте третье место.

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#московская область
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