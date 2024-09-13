Угаров назвал Дзюбу миной замедленного действия

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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона», куда он перешёл.
«Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион опустился до дна турнирной таблице, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу. У Артёма все хорошо начиналось с «Локомотивом», а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. И у «Акрона» они тоже возникнут. Дзюба – это мина замедленного действия», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Угаров.
А представитель форварда Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что переход футболиста в команду не был спланированным в последний момент.
«Вариант с «Акроном» возник не в последний момент. Когда трансферное окно открылось, мы общались с руководством клуба на предмет возможного подписания контракта, но у Артёма было большое желание остаться в Московском регионе. Увы, не срослось, поэтому вернулись к диалогу с тольяттинским клубом. Условия соглашения и прочие нюансы урегулировали быстро, после чего ударили по рукам», — рассказал RT Гольдман.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин также комментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».
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