Вьештица предрёк Дзюбе статус лучшего бомбардира в истории футбола РФ

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Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица заявил о том, что нападающий Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Дзюба – хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru спортсмен.
Ранее президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов выразил уверенность в том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба присоединиться к проекту. Он отметил, что футболист когда-нибудь точно создаст какой-нибудь свой проект, и сделает это, вероятнее всего, в контексте именно Медиалиги.
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