Артёму Дзюбе посоветовали завершить футбольную карьеру на высокой ноте

02 августа 2026, 19:59

Экс-футболист Максим Деменко посоветовал Артёму Дзюбе попробовать себя в бизнесе

Артём Дзюба (Фото: Instagram* / @artem.dzyuba)

Бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о будущем Артёма Дзюбы. По его мнению, если 37-летний нападающий в ближайшее время не найдёт новый клуб, ему стоит задуматься о завершении карьеры и переходе к другой деятельности.





В беседе с «Газетой.Ru» Деменко отметил, что Дзюба уже многого добился в футболе и может уйти из спорта с достойным результатом.





«Мне кажется, лучше уходить на хорошей ноте. Возможно, стать тренером или пойти на другую должность, например, спортивного директора. Плавно переходить на эти позиции. Не думаю, что у Артёма проблемы с финансами. Он может себя и в бизнесе попробовать — тем более, у него есть что-то, что можно развивать и дальше», — заявил бывший футболист.