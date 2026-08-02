Артёму Дзюбе посоветовали завершить футбольную карьеру на высокой ноте
Экс-футболист Максим Деменко посоветовал Артёму Дзюбе попробовать себя в бизнесе
Бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о будущем Артёма Дзюбы. По его мнению, если 37-летний нападающий в ближайшее время не найдёт новый клуб, ему стоит задуматься о завершении карьеры и переходе к другой деятельности.
В беседе с «Газетой.Ru» Деменко отметил, что Дзюба уже многого добился в футболе и может уйти из спорта с достойным результатом.
«Мне кажется, лучше уходить на хорошей ноте. Возможно, стать тренером или пойти на другую должность, например, спортивного директора. Плавно переходить на эти позиции. Не думаю, что у Артёма проблемы с финансами. Он может себя и в бизнесе попробовать — тем более, у него есть что-то, что можно развивать и дальше», — заявил бывший футболист.По словам Деменко, опыт и известность Дзюбы могут помочь ему после завершения игровой карьеры. Среди возможных направлений он назвал работу в футбольной структуре, тренерскую деятельность или развитие собственных проектов.
Артём Дзюба начал профессиональный путь в московском «Спартаке», после чего выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», московский «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». Самый успешный период карьеры футболиста связан с петербургским «Зенитом», в составе которого он четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды — Суперкубок.
С сентября 2024 года Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон», который покинул в мае 2026 года. За время выступлений за клуб форвард провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.
При этом Дзюба остаётся одним из самых титулованных российских футболистов. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной России и рекордсменом отечественного футбола по количеству забитых мячей.