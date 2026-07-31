«Правят юристы и люди в пиджаках»: экс‑игрок «Зенита» высказался о новом этапе коммерциализации футбола
Экс‑игрок «Зенита» Гасилин осудил Инфантино за передачу футбола в частные руки
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал намерения главы ФИФА Джанни Инфантино привлечь частных инвесторов к управлению правами на чемпионат мира. Об этом пишет Metaratings.ru.
В беседе с изданием Гасилин заявил, что футбол давно превратился в крупный бизнес, где ключевую роль играют не спортсмены, а управленцы и юристы. По его словам, ему не кажутся неожиданными шаги Инфантино, в том числе отмена карточек на ЧМ и введение дополнительных рекламных пауз, фактически разбивающих матч на четыре отрезка.
«Футбол всегда будет видом спорта номер один. Когда в него настолько глубоко заходят руки таких людей, как Инфантино, чего-то хорошего в планах у них не будет. Чисто вопрос денег», — подчеркнул Гасилин.Как подтвердила пресс-служба ФИФА, организация планирует учредить дочернюю структуру FIFA Forward Enterprise с оценочной стоимостью в 20 миллиардов долларов. Частные инвесторы смогут приобрести свыше 20% акций компании, заплатив за них ориентировочно 4,2 миллиарда долларов. Новой структуре предполагается передать коммерческие и медийные права ФИФА, включая права на чемпионаты мира.