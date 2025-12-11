Президент футбольного клуба «Урал» назвал цели Березуцкого на посту тренера
Президент клуба «Урал» Иванов: задача Березуцкого напрямую выйти в РПЛ
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов озвучил цели, которые стоят перед новым главным тренером команды Василием Березуцким в текущем сезоне Лиги PARI.
11 декабря «Урал» официально объявил о назначении Березуцкого на пост главного тренера. Ранее он работал в азербайджанском клубе «Сабах», который покинул в июне 2025 года.
«У него задача напрямую выйти в РПЛ», — прокомментировал Иванов Metaratings.ru.Сейчас «Урал» после 21 тура набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Лиги PARI, отставая от лидирующего «Факела» на семь баллов.