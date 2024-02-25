Никита Кучеров первым из хоккеистов НХЛ достиг отметки в 100 очков за сезон

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из действующих хоккеистов лиги достиг отметки в 100 очков за сезон. Как передаёт ТАСС, это произошло в ходе матча «Тампы» с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», где россиянин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными пасами.
После этого на счету Кучерова стало 102 очка, включая 38 заброшенных шайб и 64 голевых передачи, в то время как его ближайший преследователь, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, за 59 проведённых в лиге матчей этого сезона выбил пока что лишь 96 очков (34 шайбы и 62 результативных передачи).
Как пишет портал Championat.com, Кучеров повторил российский рекорд, ранее принадлежавший Александру Овечкину, и стал четвертым игроком в истории НХЛ, который набирал как минимум 100 очков четыре сезона подряд. Среди действующих игроков НХЛ таким же количеством может похвастаться Леон Драйзайтль, а большим — по шести — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.
30-летний Никита Кучеров был выбран «Тампой» на драфте 2011 года под 58-м номером. В составе «Молний» он дважды подряд стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). А в сезоне-2018/19 нападающий набрал 128 (41+87) очков, поставив тем самым рекорд результативности в сезоне для российских игроков. Теперь Кучерову нужно идти по графику 1,3 очка за игру, чтобы превзойти свой предыдущий рекорд.
Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, набрав 86 очков (23 шайбы + 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона. Рекордный балл он набрал в матче против владивостокского «Адмирала» 24 февраля в Москве, отдав результативную передачу в овертайме.
Таким образом, Гусев обошел достижение легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48+37) в 60 играх.
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Как пишет портал Championat.com, Кучеров повторил российский рекорд, ранее принадлежавший Александру Овечкину, и стал четвертым игроком в истории НХЛ, который набирал как минимум 100 очков четыре сезона подряд. Среди действующих игроков НХЛ таким же количеством может похвастаться Леон Драйзайтль, а большим — по шести — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.
Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, набрав 86 очков (23 шайбы + 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона. Рекордный балл он набрал в матче против владивостокского «Адмирала» 24 февраля в Москве, отдав результативную передачу в овертайме.
Таким образом, Гусев обошел достижение легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48+37) в 60 играх.
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Артем Путинцев