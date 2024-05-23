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«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив непобедимый «Байер»

23 мая 2024, 08:53
Фото: iStock/Yuliia Zatula

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Футболисты итальянской «Аталанты» обыграли немецкий «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы. Об этом пишет РБК.


Прошел он в Дублине. Сообщается, что в составе «Аталанты» выступал полузащитник сборной РФ Алексей Миранчук. Он стал первым россиянином, выигравшим турнир после переименования в Лигу Европы. Играет он за «Аталанту» с осени 2020 года. Голы забил Адемола Лукман, россиянин остался сидеть на скамейке запасных. «Байер» впервые в нынешнем сезоне пропустил три мяча, а также не забил ни одного за матч.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри по очкам в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии, передает «Спорт-Экспресс». Бой проходил в Эр-Рияде и длился все 12 раундов. Все закончилось победой Усика раздельным судебным решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это стало первым поражением в профессиональной карьере Фьюри. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остался непобежденным.

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Деменко назвал Станковича амбициозным специалистом
22 мая 2024, 22:13

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко дал высокую оценку профессионализму назначенного на должность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Тяжело сказать, выиграет ли что-то «Спартак» со Станковичем. Деян — величайший футболист, а как тренер он стал трёхкратным чемпионом с «Црвеной Звездой». Станкович — амбициозный специалист, у него есть авторитет. Нужно посмотреть на его «Спартак», чтобы потом сказать, сможет ли с ним команда что-то выиграть», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Деменко.

Он выразил уверенность в том, что болельщики позитивно воспримут назначение Станковича.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.

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Семак раскрыл, у кого самые высокие шансы на чемпионство в РПЛ
Семак выразил уверенность в чемпионстве «Динамо»
22 мая 2024, 21:35

Фото: iStock/spfdigital

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо».
«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо», ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и «Краснодара» шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семак.

Отмечается, что сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды. При этом он высказал мнение о том, что самой популярной он считает «Спартак».

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#спорт
#мнение
#рпл
#футбол
#победители
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Баскетбольная команда Khimki Power выиграла путёвку в финал Кубка России
22 мая 2024, 19:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболисты команды Khimki Power завоевали главный приз Лиги КСК – прямую путёвку в финал Кубка России по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подопечные Даниила Абрамовского сыграли на турнире в Обнинске. Подмосковный коллектив победил во всех играх 4-го тура, что обеспечило выход в финал национального кубка. В первом матче Khimki Power обыграла «ЦСП Обнинск 23» из Калужской области, затем столичный клуб «Северный». В полуфинале был повержен тульский «Арсенал», а в финале подмосковная команда оказалась сильнее «ЦСП Обниск» – 20:19», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что команда Khimki Power представляет Центр спортивной подготовки №5 Московской области.

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#подмосковье
#московская область
#кубок россии
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Подмосковный обладатель Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры
22 мая 2024, 17:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Победитель первого этапа Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Победитель первого этапа Кубка мира Иван Илясов провел игры на 17 досках одновременно.

«Многие из участников – родители спортсменов, они играют заметно сильнее, чем те взрослые, кто практиковался последний раз в детстве. Но выиграть никому так и не удалось. Однозначно, считаю важными подобные инициативы по проведению мероприятий по шашкам для любителей и всегда, с радостью, принимаю участие, если позволяет время и нагрузка в институте», – поделился Иван Илясов.

Всего в играх приняли участие свыше 40 человек из Щелкова, Электростали, Коломны, Одинцова, Королёва и Звездного городка.

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#подмосковье
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ФНС заблокировала счёт хоккеиста Овечкина из-за долга в размере 49 тысяч рублей
22 мая 2024, 14:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Хоккеист Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей, из-за чего счёт его ИП заблокировали. Об этом сообщает Mash.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин уже много лет живёт на две страны. В России он является владельцем личной международной хоккейной академии. Кроме того, он открыл ООО «Русская Машина», которое занимается оптовой продажей продуктов. Также Овечкин открывал ИП, которое занимается продажей спортивной одежды и других спорттоваров. Выяснилось, что за ИП имеется долг в размере 49 тысяч рублей. После проверки ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина.

По данным Mash, российский хоккеист по контракту зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год. Кроме того, ещё около пяти миллионов долларов в год он получает за рекламу крупных брендов.

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В Московской области провели марафон «150 приседаний» для долголетов
22 мая 2024, 13:58

В Красногорске прошел марафон «150 приседаний» для участников «Активного долголетия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Мероприятие проходило на территории парка «Ивановские пруды».

«В рамках Всероссийского Дня здоровья провели ежегодную акцию. Наши участники проекта «Активное долголетие» сделали 150 приседаний. Мероприятие прошло с соблюдением определенных методик и правильного выполнения упражнений под чутким руководством инструктора», — подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Марафон проводится в округе ежегодно и подготовку к нему участники «Активного долголетия» начинают готовится с сентября по специальной методике.

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#марафон
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Шахматист из Подмосковья стал самым молодым гроссмейстером в России
22 мая 2024, 10:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
13-летний Иван Землянский выполнил последнюю норму гроссмейстера, вошедший в десятку лучших достижений за всю мировую историю шахмат.

«Иван досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире «Sharjah Masters» в ОАЭ. В одной из сильнейших «швейцарок» мира перед заключительным туром он делит 11 место с результатом 5 очков из 8 возможных. Равным счетом закончилась игра с самым молодым гроссмейстером в истории из Индии», — подчеркнули в пресс-службе .

Стоит отметить, что у подростка уже были три гроссмейстерские нормы, выполненные в круговых турнирах.

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#подмосковье
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Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей
21 мая 2024, 21:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Более 40 спортсменов выступили на ежегодном Vll открытом турнире по функциональному многоборью «Живая сталь». Он прошёл в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Участники продемонстрировали максимальное количество повторений становой тяги, бег на 3 км, а также блестящую технику гребли на тренажёре. Всех спортсменов-любителей оценивало жюри», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что соревнования были организованы на спортивной площадке набережной реки Серебрянки. Помимо атлетов из Пушкинского, они привлекли гостей из Щёлкова и Королёва.

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#соревнования
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Подмосковный спортсмен стал призёром международных соревнований по пятиборью
21 мая 2024, 17:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен стал серебряным призёром II этапа международных соревнований по современному пятиборью. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап международных соревнований по современному пятиборью среди мужчин и женщин «Кубок имени Павла Леднева» прошёл с 14 по 18 мая в Москве.

В турнире приняли участие представители России, Белоруссии и Казахстана.

«Спортсмен из Московской области Егор Громадский занял вторую ступень пьедестала, набрав в суммарном зачете всех состязаний 1519,3 балла. Для победы ему не хватило всего 6,9 балла. Егор Громадский является воспитанником подмосковного центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Его тренирует мастер спорта международного класса Сергей Шуин», — поделились в министерстве.

Стоит отметить,что на первой этапе Егор стал золотым призером международных соревнований.

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#спортсмен
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