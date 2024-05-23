«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив непобедимый «Байер»

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Футболисты итальянской «Аталанты» обыграли немецкий «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы. Об этом пишет РБК.
Прошел он в Дублине. Сообщается, что в составе «Аталанты» выступал полузащитник сборной РФ Алексей Миранчук. Он стал первым россиянином, выигравшим турнир после переименования в Лигу Европы. Играет он за «Аталанту» с осени 2020 года. Голы забил Адемола Лукман, россиянин остался сидеть на скамейке запасных. «Байер» впервые в нынешнем сезоне пропустил три мяча, а также не забил ни одного за матч.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри по очкам в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии, передает «Спорт-Экспресс». Бой проходил в Эр-Рияде и длился все 12 раундов. Все закончилось победой Усика раздельным судебным решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это стало первым поражением в профессиональной карьере Фьюри. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остался непобежденным.
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