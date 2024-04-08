Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала матч «Динамо» и «Спартака» ужасным

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком».
«Ужасная игра. Даже два паса не проходят — тут же мяч оказывается у соперника. Бесконечные фолы. Игра называется: «Бей-беги», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявлял, что впечатлён матчем полуфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Он добавлял, что подобные матчи не могут не быть зрелищными, поскольку сами по себе команды именитые и за ними стоят толпы фанатов. Также специалист отмечал старания самих спортсменов сделать игру яркой.
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