Заварзин: Для «Балтики» матч со «Спартаком» — вопрос жизни и смерти

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Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что для «Балтики» предстоящим матч финала Пути регионов Кубка России с москвичами является ключевым вопросом.
«Для «Спартака» место в чемпионате особой роли не играет, а у «Балтики» вопрос жизни и смерти. Калининградцам надо беречь силы на РПЛ. «Балтика» будет менее агрессивно действовать сегодня, либо Игнашевич выпустит молодёжь. У калининградцев особо нет желания выиграть кубок, нежели чем у «Спартака», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.
Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев также высказал мнение о том, что калининградцам в этом матче отступать некуда.
«Красно-белые немного успокоились и стараются больше играть на результат. А калининградцам отступать некуда. Применительно к ним я сравню ситуацию с русской рулеткой. Если ошибаешься, то вылетаешь и теряешь возможность завоевать трофей. Отступать некуда — позади родной город. Как завершится противостояние, гадать бессмысленно, фаворита здесь нет», — прокомментировал в беседе с RT Ташуев.
Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой предположил, что в матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» последний может уткнуться в стену.
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