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Тренер Игнатьев: Матч «Спартак» — «Зенит» вызвал много эмоций

04 апреля 2024, 19:26
Фото: iStock/Marcus Millo

Фото: iStock/Marcus Millo

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что впечатлён матчем полуфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».
«Эта игра оставила у меня положительные впечатления и вызвала много эмоций. Слышал и читал выступления некоторых специалистов, которые говорили, что вряд ли эта игра получится в силу того, что это кубковый матч и потом будет еще ответная игра. Но, на мой взгляд, это было ошибочным представлением», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Игнатьев.

Он добавил, что подобные матчи не могут не быть зрелищными, поскольку сами по себе команды именитые и за ними стоят толпы фанатов. Также он отметил старания самих спортсменов сделать игру яркой.


Вчера, 3 апреля, состоялся матч «Зенита» и «Спартака» в Москве, в результате которого победу одержали первые. Ответная встреча команд пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявлял, что у «Зенита» в настоящее время нет былой мощи, поэтому интрига финала РПЛ будет сохранятся.

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Подмосковные спортсменки завоевали две медали первенства России по вольной борьбе
04 апреля 2024, 18:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и одну бронзовую медаль завоевали спортсменки из Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль выиграла представительница Подмосковья Лилиана Казьмина в весовой категории до 69 килограммов. В финальной встрече она победила дагестанскую спортсменку Зухру Казулаеву. А бронзу в этой категории поделили Алина Кириейлите из Коми и москвичка Евангелия Бережнова», — говорится в сообщении.
Ещё одну медаль — бронзовую — принесла Подмосковью Александра Рекина, выступавшая в весе до 43 килограммов. Золотой в этой категории завоевала представительница Иркутской области Александра Березовская, серебро досталось Елизавете Крыловой из Ивановской области.

Соревнования проводились в Москве с 1 по 4 апреля.

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#борьба
#московская область
#подмосковье
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Тренер Билялетдинов заявил о необходимости смены состава в «Локомативе»
04 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/matimix

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказал мнение о том, что команде требуются системные изменения и смена состава.
«Вылет из Кубка России — это повод для встречи главного тренера и руководства. То, что Галактионов хочет покинуть команду — просто домыслы и версии. Может, Михаил Михайлович хочет поговорить о перспективах «Локомотива» и об усилении команды. Нужны системные изменения. Смену состава тоже нужно обсуждать», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.

До этого бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявлял о проблемах команды. В частности, по его словам, это касается самих футболистов, которые в конце игры теряют концентрацию. При этом тренеры всё это видят и пытаются поправить ситуацию.

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#спорт
#тренер
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Мостовой заявил о сохранении интриги финала РПЛ
04 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/efks

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что у «Зенита» в настоящее время нет былой мощи, поэтому интрига финала РПЛ будет сохранятся.
«Интрига в этом сезоне будет до самого конца. Всё ещё будет меняться, сейчас нет стабильной команды в РПЛ. Все выровнялись. У «Зенита» состав и по круче остальных, может, но уже нет той прежней мощи. «Краснодар» не сказал своего последнего слова. Их очная игра в Краснодаре и решит чемпионскую гонку», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев говорил, что в матче ЦСКА с «Балтикой» у первых могут возникнуть сложности. Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов также заявлял о проблемах команды.

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#спорт
#игра
#рпл
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В финале Кубка России подмосковные гандболисты сыграют против ЦСКА
04 апреля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Чеховские медведи» сыграют с ЦСКА в «Финале четырёх» Кубка России по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Игра состоится 13 апреля между двумя гандбольными командами.

«Матчи «Чеховских медведей» и ЦСКА болельщики и гандбольные специалисты нарекли «гандбольной классикой России». Эта игра будет очень интересной и непредсказуемой. Несмотря на то, что несколько дней назад мы обыграли «столичных армейцев» после череды неудач, наши подмосковные гандболисты не должны расслабляться, подойти к игре с максимальным настроем и трезвой головой», – поделился гендиректор клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Стоит отметить, что в этот же день пройдет матч между «Пермскими медведями» и краснодарским СКИФом.

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Борца Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру
04 апреля 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Отмечается, что вместо Садулаева выступит Алихан Жабраилов. По словам президента ФСБР Михаила Мамиашвили, UWW сделал все возможное для участия Садулаева в соревнованиях.

Напомним, Лицензионный турнир состоится 5–7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Ее слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сообщила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае любая продукция из Франции с легкостью заменятся на отечественную.

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В Коломне проходят Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лёд»
04 апреля 2024, 10:10

Фото: Марина Анисимова

В Коломне проходят Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лёд» среди средних и старших групп населения. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Коломна».

В турнире принимают участие свыше 80 спортсменов старше 30 лет из 21 региона России, Беларуси и Казахстана.

«Недавно закончились такие же соревнования для мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек 16-17 лет, а сейчас на льду ветераны конькобежного спорта. Ветеранское звание начинается от 30 лет и старше, и сегодня на льду у нас самые возрастные участники, есть в возрасте 85 лет и старше. На сегодня уже установлено 4 высших мировых достижения у женщин возрасте 80 лет — это Ульяничева Галина из Нижегородской области, она установила два мировых достижения. И в категории 85 лет это Сергей Логинов из Омска и Борис Орлов из Коломны», — поделился судья всероссийской категории Геннадий Гмыра.

Стоит отметить, что на соревнованиях спортсмены ​участвуют в дистанциях 500 метров, 1 000 метров, 1 500 метров, 3 000 метров и 5 000 метров.

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#марафон
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#коломна
#спортсмены
#конькобежный спорт
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Экс-игрок сборной СССР Пономарев допустил победу «Балтики» в матче с ЦСКА
03 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что в матче ЦСКА с «Балтикой» у первых могут возникнуть сложности.
«Балтика» оставила неплохое впечатление от матча с «Пари НН», обыграли достойного противника. Армейцам будет непросто — Игнашевич знает, как играет ЦСКА, и сможет доставить проблемы. Если армейцы отнесутся к кубковому матчу прохладно, то точно их не избегут. На каждую игру футболисты должны выходить как на последнюю, тогда будет толк», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.

Игра «Балтики» и ЦСКА должна состояться сегодня, 3 апреля, в Калининграде.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды. В частности, по его словам, это касается самих футболистов, которые в конце игры теряют концентрацию.

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#тренер
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#футболист
#спорт
#матч
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Футболист Терехов выразил недовольство сезоном «Химок»
03 апреля 2024, 17:12

Фото: iStock/master1305

Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился, что недоволен сезоном команды.
«Доволен ли я тем, как складывается сезон для «Химок»? Безусловно, недоволен. Потому что за десять туров до конца у нас уже должен был быть отрыв от второго места в Первой лиге. Мы можем больше. Но, к сожалению, не получилось — мы провели несколько неудачных игр», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Терехов.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что такая ситуация придаст больше интриги и интереса к завершению сезона.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии к матчу 22-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростова» рекомендовал первым искать баланс между атакой и обороной.

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#спорт
#рпл
#футболист
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Агент Талаев сообщил о возвращении Чистякова в «Зенит»
03 апреля 2024, 17:04

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что летом защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков вернётся в «Зенит».
«Дима сыграл очень качественно с ЦСКА за исключением этого момента со срезкой. Дальше пусть решает тренер. Изначально он точно вернётся. А потом посмотрим», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

Эксперт добавил, что футболист доказал, что может играть качественно.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников говорил о том, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его словам, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и тем самым является очень полезным для команды. Он подчёркивал, что иных вариантов просто нет.

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