Тренер Игнатьев: Матч «Спартак» — «Зенит» вызвал много эмоций

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что впечатлён матчем полуфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».
«Эта игра оставила у меня положительные впечатления и вызвала много эмоций. Слышал и читал выступления некоторых специалистов, которые говорили, что вряд ли эта игра получится в силу того, что это кубковый матч и потом будет еще ответная игра. Но, на мой взгляд, это было ошибочным представлением», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Игнатьев.
Он добавил, что подобные матчи не могут не быть зрелищными, поскольку сами по себе команды именитые и за ними стоят толпы фанатов. Также он отметил старания самих спортсменов сделать игру яркой.
Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявлял, что у «Зенита» в настоящее время нет былой мощи, поэтому интрига финала РПЛ будет сохранятся.
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