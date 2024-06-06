Атлеты РФ смогут участвовать в Олимпийских играх, не нарушая при этом законы

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Российские атлеты смогут участвовать в парижских Олимпийских играх, не нарушая при этом законы России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что уже сейчас РФ получены 49 лицензий в семи видах спорта, но это число может измениться.
«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», – сказал Чернышенко «Интерфаксу».Среди видов спорта указаны дзюдо, тхэквондо, прыжки на батуте, спортивная борьба, велоспорт-шоссе, теннис, а также гребля на каноэ и байдарках.
Лицензии закончат разыгрывать в понедельник, 10 июня, а это значит, что их количество у российских спортсменов может как увеличиться, так и уменьшиться.
В апреле глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что российских спортсменов будут дисквалифицировать при демонстрации ими политических взглядов, включая символ Z.
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Никита Кротов