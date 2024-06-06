Атлеты РФ смогут участвовать в Олимпийских играх, не нарушая при этом законы

Российские атлеты смогут участвовать в парижских Олимпийских играх, не нарушая при этом законы России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что уже сейчас РФ получены 49 лицензий в семи видах спорта, но это число может измениться.