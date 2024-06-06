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Атлеты РФ смогут участвовать в Олимпийских играх, не нарушая при этом законы

Чернышенко заявил, что российские атлеты смогут участвовать в ОИ-2024
06 июня 2024, 18:38
Фото: istockphoto/jacoblund

Фото: istockphoto/jacoblund

Российские атлеты смогут участвовать в парижских Олимпийских играх, не нарушая при этом законы России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что уже сейчас РФ получены 49 лицензий в семи видах спорта, но это число может измениться.
«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», – сказал Чернышенко «Интерфаксу».

Среди видов спорта указаны дзюдо, тхэквондо, прыжки на батуте, спортивная борьба, велоспорт-шоссе, теннис, а также гребля на каноэ и байдарках.



Лицензии закончат разыгрывать в понедельник, 10 июня, а это значит, что их количество у российских спортсменов может как увеличиться, так и уменьшиться.

В апреле глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что российских спортсменов будут дисквалифицировать при демонстрации ими политических взглядов, включая символ Z.

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#новости
Движение «Талибан»* хочет видеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы в России
Талибы* хотят, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы
06 июня 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Представители движения «Талибан»* хотят, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы. Об этом заявил министр труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Манан Омари на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Также он отметил, что представители движения ждут решения России об исключении их из списка запрещённых террористических организаций.

Ранее 3 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна исключила «Талибан»* из своего списка террористических организаций. Это было сделано для развития и усиления экономических связей с Афганистаном.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#игры
#спортсмены
#афганистан
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Подмосковные гонщики стали призерами этапа чемпионата и Кубка России
06 июня 2024, 17:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные гонщики стали победителями и призерами этапа чемпионата и Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошёл на автодроме «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде.

«В рамках Кубка России гонщик из городского округа Королёв Алексей Несов одержал победу в трёх стартах и, таким образом завоевал «золото» в классе SMP GT4. Пилот из Балашихи Алексей Хаиров в зачете Спортпрототип CN дважды финишировал третьим. Иван Овсиенко из Чехова выиграл бронзовую награду в гонке Супер-продакшн, но из-за поданной апелляции результаты пока считаются предварительными. В рамках чемпионата России представитель Королёва Андрей Масленников стал первым в зачете Туринг-лайт в первый гоночный день, но по итогам второго этапа в своей зачётной группе он стал вторым», — поделились в пресс-службе.

Всего в соревнованиях принимали участие 107 пилотов со всей России, которые провели 13 динамичных гонок. Следующие гонки пройдут с 20 по 22 июня в Казани.

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#соревнования
#чемпионат россии
#кубок россии
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Павловопосадских спортсменов наградили за участие в жизни Федерации дзюдо и самбо
06 июня 2024, 17:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Спортивный сезон Федерации Павлово-Посадского городского округа завершился выездом на природу и вручением сувениров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Муниципальный координатор проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо» Василий Ерохин наградил спортсменов сувенирами за достижения и активное участие в жизни Федерации дзюдо и самбо», — говорится в сообщении.
Василий Ерохин отметил активное завершение спортивного сезона и пожелал спортсменам тёплого, солнечного и полного ярких впечатлений лета.

Ранее сообщалось, что команда из Волоколамского городского округа завоевала шестнадцать медалей на соревнованиях по боксу «Победа», которые прошли в Можайске. В копилке команды десять высших наград, четыре серебра и две бронзы.

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#спорт
#дзюдо
#самбо
#павловский посад
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Волоколамская команда заняла призовое место на соревнованиях по боксу
06 июня 2024, 16:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамская команда заняла призовое место на соревнованиях по боксу «Победа», прошедших в Можайском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Турнир прошел с 29 по 30 мая в городе Можайск. Соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

«Дворец спорта «Лама» представили 16 боксёров. И каждый из них поднялся на пьедестал почёта. По итогам всех схваток в копилке Волоколамского округа десять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.Поздравляем наших ребят и тренеров! Желаем новых достижений!», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Также по итогам подсчета медалей команда боксеров из Волоколамска заняла почетное третье место в командном зачете.

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#соревнования
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#волоколамск
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Кафельников назвал победу Андреевой феноменальной
06 июня 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что победа теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции является феноменальным достижением.
«Это феноменальное достижение. Присоединяюсь к поздравлениям. Она обязательно должна ехать на Олимпиаду. Уверен, что она не перегорит. И в 15 лет едут на Игры», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кафельников.

Ранее в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Андреева обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко.

До этого Мирра Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции подмосковная теннисистка обыграла уроженку Москвы, а ныне хозяйку турнира, Варвару Грачёву.

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#победа
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Красногорская команда завоевала медаль чемпионата студенческой хоккейной лиги
06 июня 2024, 14:33

Фото: администрация г.о. Красногорск

Бронзовую медаль открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги завоевала команда РАНХиГС из городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В матче за третье место красногорская команда РАНХиГС встретилась со столичной командой, представлявшей РГСУ, и победила со счётом 5:2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в состязаниях принимали участие 35 команд, от Московской области за Большой Кубок сражались семь команд — представители Красногорска, Чехова, Клина, Мытищ, Воскресенска, Балашихи и Электростали.

Ранее сообщалось, что главным тренером подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков, до этого тренировавший волейбольную команду «Динамо».

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Константин Ушаков займет пост главного тренера ВК «Заречье-Одинцово»
06 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Главным тренером ВК «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ранее Константин Ушаков был тренером волейбольной команды «Динамо».

«Под руководством Константина краснодарские волейболисты стали обладателем Кубка России 2014, 2015, обладателем Кубка ЕКВ 2014/15, 2015/16 и финалистом клубного чемпионата мира 2015. В качестве наставника Константин Ушаков привел московский волейбольный клуб «Динамо» к победе на Кубке России 2022, 2023 и титулу национального чемпиона прошлого сезона. В годы его тренерской работы команда становилась обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка Столетия», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Константин Ушмаков сменил Константина Сидоренко, который тренировал команду с января 2024 года.

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#волейбол
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В футбольном турнире «Стальная воля» примут участие три подмосковные команды
06 июня 2024, 09:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три команды из Московской области станут участниками всероссийского футбольного турнира «Стальная воля» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковные команды будут играть в трёх дисциплинах: мини-футбол слепых, футбол на электроколясках и мини-футбол людей с интеллектуальными нарушениями», — отмечается в сообщении.
Всего в турнире примут участие 50 команд из двадцати регионов страны. 470 спортсменов будут соревноваться в шести дисциплинах, включая футбол глухих, футбол ампутантов и трансплант-футбол.

Отмечается, что в рамках «Стальной воли» впервые проведут Кубок России по футболу на электроколясках.

Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле с 6 по 8 июня.

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#подмосковье
#минспорта мо
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Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС
05 июня 2024, 18:58

Фото: iStock/chrisman

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.
«Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные. Казань прекрасно умеет проводить подобные большие соревнования и всегда делает это на самом высоком уровне. По моим ощущениям, я сейчас нахожусь в гораздо лучшей форме по сравнению с чемпионатом и Кубком России», — отметил в беседе с Metaratings.ru Белявский.

Он подчеркнул, что Игры БРИКС являются не альтернативой международным соревнованиям, а полноценным международным турниром.

Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.

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