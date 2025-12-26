Стало известно, сколько лет может играть Игорь Акинфеев

26 декабря 2025, 13:53

Сарычев: Акинфеев может играть до 45 лет и дальше

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Сарычев поделился мнением об игре и перспективах капитана «армейцев» Игоря Акинфеева.





В нынешнем сезоне 39-летний спортсмен провёл в РПЛ 14 матчей, пропустил 14 голов и трижды сыграл «на ноль». Действующее соглашение вратаря с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1 млн евро.





«Он в отличной форме и спокойно может играть до 45 лет или дольше», — прокомментировал Сарычев порталу Metaratings.ru.