Стало известно, сколько лет может играть Игорь Акинфеев

Сарычев: Акинфеев может играть до 45 лет и дальше
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Сарычев поделился мнением об игре и перспективах капитана «армейцев» Игоря Акинфеева.
В нынешнем сезоне 39-летний спортсмен провёл в РПЛ 14 матчей, пропустил 14 голов и трижды сыграл «на ноль». Действующее соглашение вратаря с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1 млн евро.
«Он в отличной форме и спокойно может играть до 45 лет или дольше», — прокомментировал Сарычев порталу Metaratings.ru.
После 18 туров ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. 1 марта команда сыграет в Грозном с «Ахматом» на «Ахмат Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.