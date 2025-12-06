Россиянин одержал победу на чемпионате мира по боксу в Дубае
Уроженец Петербурга Всеволод Шумков стал победителем боя на чемпионата мира по боксу в Дубае.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», россиянин выступает в весовой категории до 60 кг. В поединке за золото ему противостоял представитель Зимбабве Мандленкоси Марусенга.
Шумков признался, что перед выходом на ринг испытывал лёгкое волнение. В первом раунде боксёр сознательно не торопил события, так как хотел прочувствовать динамику боя и особенности ринга.
Особую благодарность спортсмен выразил российским болельщикам за поддержку. По его словам, зрительские симпатии значительно подбодрили и мотивировали петербуржца показывать «красивый бокс».
