Овечкин отреагировал на пропуск Россией Олимпиады-2026

10 декабря 2025, 20:28

Овечкин: россияне ничего не могут изменить в ситуации с пропуском Олимпиады 2026

Фото: istockphoto/Simona Sirio

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпиаде-2026. Его слова приводит RG.





Сегодня днем первый зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв говорил о том, что 2026 год нужно посвятить возвращению россиян в международный спорт.





«Мы ничего не можем с этим сделать», — прокомментировал Овечкин.