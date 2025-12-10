Овечкин отреагировал на пропуск Россией Олимпиады-2026
Овечкин: россияне ничего не могут изменить в ситуации с пропуском Олимпиады 2026
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпиаде-2026. Его слова приводит RG.
Сегодня днем первый зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв говорил о том, что 2026 год нужно посвятить возвращению россиян в международный спорт.
«Мы ничего не можем с этим сделать», — прокомментировал Овечкин.
Форвард выступал за основную сборную России с 2004 года. За это время он трижды становился чемпионом мира, дважды завоевывал серебряные медали и четыре раза — бронзовые.