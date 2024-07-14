Аванесян проиграл Эннису в борьбе за чемпионский титул IBF

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev
В борьбе за чемпионский титул проиграл российский боксер Давид Аванесян своему оппоненту из США Джарону Эннису, защитившему звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Бой состоялся в Филадельфии штата Пенсильвания в ночь на воскресенье по московскому времени и закончился техническим нокаутом и поражением российского спортсмена. Аванесян после пятого раунда не стал продолжать бой.
Эннис — полноправный обладатель чемпионского пояса IBF. До этого американец завоевал временный титул чемпиона мира.
Давиду Аванесяну 35 лет и это его пятое поражение за боксерскую карьеру. На его счету 30 побед, 18 из которых нокаутом и одна ничья. Аванесян заменил Коди Краули, отказавшегося от поединка в связи с проблемами со зрением.
Эннису 27 лет, в его послужном списке 32 победы, 29 из которых нокаутом, один бой признали несостоявшимся.
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Эннис — полноправный обладатель чемпионского пояса IBF. До этого американец завоевал временный титул чемпиона мира.
Давиду Аванесяну 35 лет и это его пятое поражение за боксерскую карьеру. На его счету 30 побед, 18 из которых нокаутом и одна ничья. Аванесян заменил Коди Краули, отказавшегося от поединка в связи с проблемами со зрением.
Эннису 27 лет, в его послужном списке 32 победы, 29 из которых нокаутом, один бой признали несостоявшимся.
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Никита Кротов