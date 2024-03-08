Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Майк Тайсон проведет поединок с блогером Джейком Полом

Майк Тайсон проведет поединок с блогером Джейком Полом

08 марта 2024, 03:43
Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок по правилам бокса с известным видеоблогером Джейком Полом, который моложе его на 30 лет, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети журналиста Майкла Бенсона.
По его словам, бой пройдет 20 июля в американском городе Арлингтон, штат Техас. Получит ли он статус официального поединка среди профессионалов или будет показательным, пока неизвестно.

Пол и Тайсон подтвердили сообщение в своих социальных сетчх, уточнив, что контракт на бой уже подписан. Организаторы Most Valuable Promotions в свою очередь сообщили, что бой будет транслироваться на Netflix. Они назвали предстоящий бой «поединком мечты», который случается раз в жизни.


Тайсону 57 лет, последний официальный бой он провел в 2005 году, в выставочном поединке Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2020 году против Роя Джонса. Всего в его послужном списке 50 побед и 6 поражений. На счету 27‑летнего Пола девять побед и одно поражение.

Читайте также:

Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC

«Не советую ему идти в бокс»: Костя Цзю раскритиковал решение Дани Милохина выйти на ринг

В Международной ассоциации бокса стало на четыре страны меньше
#соцсети
#матч
#бокс
#блогер
#спорт
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мостовой не поддержал критику в адрес Захаряна
07 марта 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что критика игры спортсмена Арсена Захаряна за испанский клуб «Реал Соседад» непонятна ему.
Он выразил мнение о том, что Захарян всё делает правильно, и призвал самого футболиста никого не слушать и продолжать работу.

«Не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Парень отыгрывает первый сезон в Испании, стабильно выходит на поле, заслуживает доверие главного тренера. Наши игроки в более слабых чемпионатах реже играют, а тут Ла Лига. Его бы не ставили из раза в раз в состав, если бы считали ненужным или слабым», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он пояснил, что сейчас Захарян проходит адаптацию, и ему нужно время для тоо, чтобы показать более высокие результаты.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.

Читайте также:

Рапопорт выразил надежду на возвращение Зырянова в тренерство

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером

Экс-форвард ЦСКА Масалитин: «Главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит»
#спорт
#игра
#спортсмены
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рапопорт выразил надежду на возвращение Зырянова в тренерство
07 марта 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в петербургский клуб Константина Зырянова, выразив уверенность в том, что последний всё же вернётся в тренерскую профессию.
«Я положительно воспринял новость. С большим уважением отношусь к Косте. Он сильно играл за «Зенит», хорошо работал главным тренером молодежной команды. Почему от него отказались и передали команду Коноплеву, не знаю. Но Зырянов после этого возглавил новороссийский «Черноморец», вывел его в Первую лигу российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Рапопорт.

Он добавил, что Зырянов находится в хорошем возрасте для тренерства.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.

Читайте также:

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером

Экс-форвард ЦСКА Масалитин: «Главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит»

Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»
#спорт
#футбол
#клуб
#игра
#тренер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист Гранат ожидает интересный матч «Ростова» и «Краснодара»
07 марта 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился, что матч «Ростов» — «Краснодар» ожидает быть интересным.
«Тут нет фаворита, нас ждет очень интересный матч. «Краснодар» борется за чемпионство, а игра «Ростова», наверное, одна из целостных, потому что в ней видна рука тренера. Очень будет интересно посмотреть на противостояние тренерских работ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Отмечается, что игра состоится в Ростове-на-Дону в 18:30 по московскому времени.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита». По его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.

Читайте также:

Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»

Журналист Локалов поддержал введение синих карточек в футбол

Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
#спорт
#футбол
#матч
#игра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Камилу Валиеву исключили из сборной по фигурному катанию из-за допинга
07 марта 2024, 16:30

Фото: iStock/KinoMasterskaya

В связи с обнаружением в организме фигуристки Камилы Валиевой допинга, её исключили из состава российской сборной по фигурному катанию. Об этом сообщил генеральный директор российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.
Оказалось, что в организме фигуристки были обнаружены запрещенные препараты триметазидин, экдистерон и гипоксен. Представители спортсменки утверждали, что запрещенные препараты попали в её организм случайно, в том числе вместе с клубничным десертом, приготовленным её дедушкой.

Валиева утверждает, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам РУСАДА.

Ранее, 29 января, спортсменку дисквалифицировали на четыре года, найдя у неё в крови только триметазидин. Командное золото России, выигранное на Олимпиаде в Пекине, тогда было передано американским спортсменам.

Камила Валиева - российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Её тренером была Этери Тутберидзе.

Читайте также:

Дисквалифицированная за допинг фигуристка Валиева станет певицей

Валиева не смогла доказать существование дедушки

Валиева потребовала от CAS вернуть золото ЧР и не аннулировать результаты
#допинг
#препараты
#фигурное катание
#сборная россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024
07 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/BalkansCat

Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы Международной федерации гимнастики.
Россиян лишили возможности отобраться на Игры в Париже после пропуска этапа Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике. Отметим, что атлеты могли получить олимпйиские лицензии, но при условии успешного выступления на турнире. В итоге ни один из членов сборной России не получил необходимого для участия нейтрального статуса.

В декабре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщала, что российские атлеты будут пропускать соревнования до тех пор, пока федерация гимнастики не изменит критерии допуска. При этом, по её словам, этого не произойдёт.

Читайте также:

Россиян не допустят на церемонию открытия Летних Паралимпийских игр в Париже

Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»

МОК изменил количество допущенных на Олимпиаду-2024 россиян
#гимнастика
#спортсмены
#россия
#олимпиада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Краева: Контактов с российскими футбольными клубами нет
07 марта 2024, 12:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Джон Инглис, представляющий интересы болгарского полузащитника ФК «Левски» Андриана Краева, заявил, что у спортсмена нет контактов с российскими клубами.
Ранее СМИ сообщали, что игрок собирался перейти в «Ростов» прошедшей зимой. Однако тогда футболист так и не дождался формального предложения.

«Сейчас контактов с российскими клубами нет. Мы также не планируем летний трансфер в Россию», — сказал агент в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 25-летний Краев сыграл за «Левски» 26 матчей. Он стал автором двух голов, а также отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.

Читайте также:

Владимир Пономарев: ЦСКА не обыграет «Крылья Советов»

Евгений Бушманов: «Спартак» может бороться за медали без Промеса

Экс-полузащитник ФК «Зенит» Зырянов рассказал о нововведении в работе арбитров
#спорт
#сми
#ростов
#футбол
#клуб
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные тхэквондисты завоевали награды международного турнира в Болгарии
07 марта 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на международных отборочных соревнованиях на чемпионат Европы по тхэквондо «Bulgaria open 2024», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото завоевал представитель Подмосковья Идар Багов, который соревновался в весовой категории до 58 кг. В борьбе за первое место он победил греческого борца Константиноса Димитрополоуса. Третье место поделили представитель Швеции Ёзеф Алами и серб Урос Беланович», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль выиграла Милана Бекулова. Подмосковная спортсменка выступала в категории до 46 кг. Золотой медалисткой в этой категории стала Зара Аброу, серебро завоевала София Грасия Маркина.

Соревнования проводились в городе София с 1 по 4 марта.

Читайте также:

Российский хоккеист Мироманов оставил клуб «Вегас» и перешёл в «Калгари»

В Мытищах состоялось открытие ФОКа с бассейнами

Вяльбе подвергла критике WADA
#спорт
#борьба
#чемпионат европы
#московская область
#подмосковье
#болгария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский хоккеист Мироманов оставил клуб «Вегас» и перешёл в «Калгари»
07 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/artisteer

Хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина. Эту информацию сообщает пресс-центр команды.
Кроме того, «Вегас» передал «Калгари» условные пики первого и третьего раундов предстоящего драфта. В этой сделке также приняла участие третья сторона - «Филадельфия Флайерз». Команда за выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года отдала «Вегасу» права на российского нападающего Михаила Воробьева (на данный момент выступает за петербургский СКА).

В предыдущем сезоне 26-летний Мироманов провёл всего 4 матча за «Вегас», но не смог отметиться результативными действиями. С другой стороны, Хэнифин провёл 61 игру за «Калгари» и набрал 35 баллов (11 24). Этот обмен может оказаться важным шагом для обеих команд, поскольку каждый из игроков принесёт свои навыки и опыт в новую среду.

Обмены в хоккейных клубах - это обычная практика, которая позволяет командам укрепить свои составы и достичь лучших результатов. «Вегас» и «Калгари» надеются, что новые приобретения помогут им улучшить свою игру и достичь поставленных целей. Остается только ждать, как эти изменения повлияют на результаты команд в следующем сезоне. Стоить отметить, что обмен игроками между игровыми клубами не всегда для владельцев команд оборачивается успехом.

Читайте также:

Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»

Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки

«Без России хоккей – полная «шляпа». Ярушин о чемпионате мира
#хоккей
#изменения
#нхл
#канада
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах состоялось открытие ФОКа с бассейнами
07 марта 2024, 09:42

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Мытищах открылся новый ФОК с бассейнами. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В торжественной обстановке физкультурно-оздоровительный комплекса с бассейнами прошло в городском округе Мытищи, который строился с 2018 года.

«ФОК представляет собой четырехэтажный комплекс .Проектом предусмотрены два плавательных бассейна взрослый и детский, спа-зона с сауной, джакузи и хаммамом, тренажерный зал с зоной для единоборств, залы групповых программ, в том числе студии пилатеса и сайклинга», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на данный момент в регионе уже открыто и работает 13,6 тысяч спортивных сооружений.

Читайте также:

Подмосковная команда примет участие в борьбе за Кубок России по интерактивному баскетболу

Подмосковная команда «Химик» вышла во второй раунд плей-офф Кубка Петрова

Подмосковье второй год подряд возглавило рейтинг регионов по антидопинговой работе
#мытищи
#фок
#комплекс
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф