Майк Тайсон проведет поединок с блогером Джейком Полом

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок по правилам бокса с известным видеоблогером Джейком Полом, который моложе его на 30 лет, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети журналиста Майкла Бенсона.
По его словам, бой пройдет 20 июля в американском городе Арлингтон, штат Техас. Получит ли он статус официального поединка среди профессионалов или будет показательным, пока неизвестно.
Пол и Тайсон подтвердили сообщение в своих социальных сетчх, уточнив, что контракт на бой уже подписан. Организаторы Most Valuable Promotions в свою очередь сообщили, что бой будет транслироваться на Netflix. Они назвали предстоящий бой «поединком мечты», который случается раз в жизни.
Тайсону 57 лет, последний официальный бой он провел в 2005 году, в выставочном поединке Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2020 году против Роя Джонса. Всего в его послужном списке 50 побед и 6 поражений. На счету 27‑летнего Пола девять побед и одно поражение.
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Пол и Тайсон подтвердили сообщение в своих социальных сетчх, уточнив, что контракт на бой уже подписан. Организаторы Most Valuable Promotions в свою очередь сообщили, что бой будет транслироваться на Netflix. Они назвали предстоящий бой «поединком мечты», который случается раз в жизни.
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