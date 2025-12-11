Достижения.рф

МОК одобрил рекомендацию снять санкции для молодых спортсменов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) в своем заявлении на сайте от 11 декабря поддержал рекомендацию о снятии ограничений на участие в международных соревнованиях для молодых спортсменов из России и Беларуси.



Согласно информации, эта политика будет применяться как к индивидуальным, так и командным видам спорта. При этом определение молодежных соревнований и их реализация будут зависеть от регламентов каждой международной федерации. Участники саммита обязались обсудить этот вопрос в своих организациях.

Рекомендации МОК должны внедрить к Молодежным Олимпийским играм, которые состоятся в Дакаре в 2026 году. Для участия спортсменов будут действовать стандартные протоколы, касающиеся флагов, гимнов и формы, при условии, что национальные спортивные организации соответствуют установленным требованиям.

В МОК также отметили, что исполнение этих изменений потребует времени.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев положительно оценил решение МОК и заявил о намерении продолжить работу над полным восстановлением прав всех российских спортсменов.

