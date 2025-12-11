МОК одобрил рекомендацию снять санкции для молодых спортсменов из РФ

11 декабря 2025, 20:25

Фото: istockphoto/fotofritz16

Международный олимпийский комитет (МОК) в своем заявлении на сайте от 11 декабря поддержал рекомендацию о снятии ограничений на участие в международных соревнованиях для молодых спортсменов из России и Беларуси.