МОК одобрил рекомендацию снять санкции для молодых спортсменов из РФ
Международный олимпийский комитет (МОК) в своем заявлении на сайте от 11 декабря поддержал рекомендацию о снятии ограничений на участие в международных соревнованиях для молодых спортсменов из России и Беларуси.
Согласно информации, эта политика будет применяться как к индивидуальным, так и командным видам спорта. При этом определение молодежных соревнований и их реализация будут зависеть от регламентов каждой международной федерации. Участники саммита обязались обсудить этот вопрос в своих организациях.
Рекомендации МОК должны внедрить к Молодежным Олимпийским играм, которые состоятся в Дакаре в 2026 году. Для участия спортсменов будут действовать стандартные протоколы, касающиеся флагов, гимнов и формы, при условии, что национальные спортивные организации соответствуют установленным требованиям.
В МОК также отметили, что исполнение этих изменений потребует времени.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев положительно оценил решение МОК и заявил о намерении продолжить работу над полным восстановлением прав всех российских спортсменов.
