Кремлев анонсировал титульный поединок Бетербиева
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что в скором времени бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет поединок за чемпионский пояс его организации. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru.
По информации Кремлева, Бетербиев планирует провести бой за звание чемпиона IBA уже в 2026 году. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
В феврале этого года в Эр-Рияде Бетербиев встретился с Дмитрием Биволом в последнем бою. В этом поединке Артур потерпел поражение по решению большинства судей. На его счету 21 победа в профессиональном боксе, из которых 20 одержаны нокаутом, и одно поражение.
