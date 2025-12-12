Кремлев анонсировал титульный поединок Бетербиева

12 декабря 2025, 11:19

Фото: iStock/FOTOKITA

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что в скором времени бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет поединок за чемпионский пояс его организации. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru.