Авербух объяснил падение интереса россиян к фигурному катанию

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Призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.
«В России большой интерес к фигурному катанию. Но он все равно падает, потому что нет международных соревнований, нет новых героев в нашем фигурном катании. Наша индустрия живёт, работает, поставлены на поток ледовые шоу. Но для привлечения большего интереса нам не хватает побед на мировой арене. Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Авербух.
Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявлял, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом.
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