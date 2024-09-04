Жулин выразил уверенность в успехе карьеры Валиевой на ТВ

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что карьера фигуристки Камилы Валиевой на телевидении вероятнее всего сложиться хорошо.
«У Камилы может все получиться. Все для такой работы у нее есть: эрудиция, хорошая речь. Плюс она симпатичная. Если она подучится и сможет раскрепоститься, то все будет отлично. Талантливый человек талантлив во всем», – высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Жулин.
Напомним, сейчас Камила Валиева дисквалифицирована на четырёхлетний срок за нарушение антидопинговых правил.
А олимпийская чемпионка Елена Полунина вспомнила про свой опыт взаимодействия с допинг-офицерами перед Играми в Сочи.
«Был невероятно жесток. Сама я, как и все, фиксировала каждое своё передвижение в системе ADAMS, но однажды сложилась интересная ситуация. В Россию внезапно прилетели международные допинг-офицеры и позвонили мне с вопросом, где я. Я испугалась. Стала извиняться, объяснять, что у нас изменилось расписание тренировок, я уехала в Москву и нахожусь в чайхане. Через какое-то время приехали два допинг-офицера, и прямо там я сдавала им анализ», – рассказала в беседе с RT Полунина.Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова говорила о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга.
Читайте также:
РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга Валиевой
Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев
WADA признало невиновной тренера Валиевой в допинговом скандале
Мелисса Тимофеева