Австралиец ампутировал палец ради участия в Олимпиаде

Фото: IStock/Pablo Utrilla
Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон согласился на ампутацию части пальца руки ради участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Игр.
Уточняется, что спортсмен получил травму безымянного пальца руки незадолго до соревнований. Понимая, что процесс лечения будет слишком долгим, Доусон потребовал провести ампутацию части пальца чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде.
Доусон является серебряным призером прошлых Олимпийских игр. Первая встреча сборной Австралии состоится 27 июля против команды Аргентины.
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Олег Дикий