Женские команды оспорят в Коломне Кубок футбольных мам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В городском округе Коломна 20 июля разыграют Кубок футбольных мам. Матчи пройдут на одном из старейших спортивных сооружений Подмосковья – стадионе «Труд», сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В турнире примут участие команды из Москвы, Красногорска, Лосино-Петровского, Брянска и дебютанты Кубка – коллективы из Раменского и Шатуры. На церемонии открытия с творческим номером выступят солистки коллектива «Студия эстрадного вокала «7 нот» из Коломны», – рассказали в министерстве.«Футбольные мамы» – победители конкурса Российского футбольного союза для проектов массового футбола «Россия – футбольная страна» 2022/23. Они заняли первое место в номинации «Лучший проект для женщин».
Церемония открытия турнира начнётся в 9:30, а матчи – в 10:00.
Кубок футбольных мам пройдёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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