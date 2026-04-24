Австриец из «Ростова» Ханкич: в России удивила еда, а цены тут ниже европейских
Австрийский вратарь «Ростова» Хидает Ханкич после ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о жизни в России и местной еде. Об этом пишет Metaratings.ru.
Ханкич признался, что в России его больше всего впечатлила местная кухня. По его словам, она восхитительна. Ему особенно нравятся традиционные блюда, а также кухня Кавказа. Вратарь выделяет борщ и сырники среди своих фаворитов.
«Какие цены в России? Ниже, чем в Европе, чем в Австрии. Меня устраивают цены тут», — добавил Ханкич.
Ханкич перешёл в «Ростов» из болгарского клуба «Ботев» в 2024 году. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 31-летний вратарь провёл два матча, пропустив в них два гола.
«Ростов» после 26 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 27 очков. В следующем туре команда сыграет на домашнем стадионе против «Оренбурга». Встреча состоится 25 апреля в 14:30 по московскому времени.