Австриец из «Ростова» Ханкич: в России удивила еда, а цены тут ниже европейских

24 апреля 2026, 15:52

Фото: iStock/FOTOKITA

Австрийский вратарь «Ростова» Хидает Ханкич после ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о жизни в России и местной еде. Об этом пишет Metaratings.ru.





Ханкич признался, что в России его больше всего впечатлила местная кухня. По его словам, она восхитительна. Ему особенно нравятся традиционные блюда, а также кухня Кавказа. Вратарь выделяет борщ и сырники среди своих фаворитов.





«Какие цены в России? Ниже, чем в Европе, чем в Австрии. Меня устраивают цены тут», — добавил Ханкич.