Футболист «Ростова» Лангович назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ
Футболист «Ростова» Андрей Лангович после ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о работе тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Лангович подчеркнул, что, по итогам матча, стоит отметить Талалаева. Его работа вызывает положительные эмоции, и все могут наблюдать, каких результатов он достигает с «Балтикой», добавил он.
«У нас в целом много хороших тренеров. Сергей Семак и Мурад Мусаев по-своему видят футбол, у них играющие команды. Могу только выразить им уважение», — отметил футболист «Ростова».
По итогам 25 туров текущего чемпионата РПЛ «Балтика» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков. 23 апреля команда под руководством Талалаева встретится на выезде с «Ахматом». Начало игры запланировано на 19:45 по московскому времени.