Футболист «Ростова» Лангович назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ

23 апреля 2026, 14:54

Футболист «Ростова» Андрей Лангович после ничьей с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о работе тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Лангович подчеркнул, что, по итогам матча, стоит отметить Талалаева. Его работа вызывает положительные эмоции, и все могут наблюдать, каких результатов он достигает с «Балтикой», добавил он.





«У нас в целом много хороших тренеров. Сергей Семак и Мурад Мусаев по-своему видят футбол, у них играющие команды. Могу только выразить им уважение», — отметил футболист «Ростова».