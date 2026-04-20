«Везёт сильнейшим»: Экс-футболист «МЮ» назвал победителя РПЛ после тура сенсаций
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что петербургский «Зенит» выиграет Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) по итогам текущего сезона.
В беседе с Metaratings.ru Канчельскис сказал, что сейчас борьба за титул потеряла интригу.
«Зенит» станет первым, а «Краснодар» — вторым. Петербургский клуб стабильнее играет, у них подбор игроков сильнее. У краснодарцев скамейка меньше, а одним составом сложно выдержать концовку чемпионата. Плюс у них матч на Кубок будет с «Динамо», — заявил Андрей.Футболист добавил, что играть в Махачкале в принципе сложно. Он сам там играл. По его словам, «Динамо» не обязано отдавать очки или играть плохо.
«Были настрой и желание, но «Зениту» немного повезло. А везёт сильнейшим», — отметил спортсмен.После 25 туров текущего сезона РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 55 очками и опережает «Краснодар» на одно очко.