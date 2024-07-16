Автодром в Раменском примет этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На автодроме ADM Raceway в Раменском городском округе 20-21 июля состоится этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автомогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнования в Московскую область приедут пилоты самых массовых классов – СМП РСКГ Туринг, а также самого «лампового» зачёта российской серии кольцевых гонок, где представлена «классика» отечественного автопрома.
Как напомнили в министерстве, кольцевая гоночная трасса в Подмосковье, появившаяся почти четверть века назад, вернулась в календарь в 2020 году после масштабной реконструкции. Сейчас они каждый сезон принимает этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым автомобильным гонкам.
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Соревнования будут проходить в нескольких классах автомобилей. В самом массовом зачёте серии СМП РСКГ Туринг «Спортпрототип CN» выступают специальные гоночные автомобили, которые на этом этапе будут самыми быстрыми. Кроме того, зрители смогут увидеть гонки боевой классики «Жигулей» и «Москвичей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, кольцевая гоночная трасса в Подмосковье, появившаяся почти четверть века назад, вернулась в календарь в 2020 году после масштабной реконструкции. Сейчас они каждый сезон принимает этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым автомобильным гонкам.
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская