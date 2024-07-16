Сурдлимпийцы-легкоатлеты Подмосковья завоевали медали всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Двенадцать золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на легкоатлетическом первенстве и чемпионате России по спорту глухих, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото чемпионата России подмосковной сборной принесли Александр Кузьменко в беге на 800 метров, 1 500 м и 5 000 м, Виктория Аксёнова в беге 400 метров и на 400 метров с барьерами, Диана Куликова в беге на 3000 м с барьерами, Роман Ерофеев в беге на 10000 м, а также Ирина Ткачёва в метании молота», — говорится в сообщении.А на первенстве России среди спортсменов до 18 и до 20 лет лучшими стали представители Подмосковья Егор Кащавцев в прыжках с шестом в категории U-18 и Тимофей Шувалов в беге на 400 м и прыжках с шестом в категории U-20. Кроме того, подмосковные юниоры выиграли командную золотую медаль в эстафете 4х400 метров.
Серебро чемпионата завоевали Диана Куликова в беге на 10 000 метров, Роман Ерофеев в беге на 5 000 метров и Алексей Ельников в беге на 3 000 м с барьерами. Серебряные медали первенства выиграли Тимофей Шувалов в беге на 400 метров с барьерами, Даниил Осипов в беге на 110 метров с барьерами и Егор Кащавцев в беге на 800 метров.
Третье место на чемпионате занял Алексей Ельников в дисциплине «Бег на 5000 метров», на первенстве — Егор Кащавцев в дисциплине «Бег на 400 метров».
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