Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Сурдлимпийцы-легкоатлеты Подмосковья завоевали медали всероссийских соревнований

Сурдлимпийцы-легкоатлеты Подмосковья завоевали медали всероссийских соревнований

16 июля 2024, 14:59
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Двенадцать золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на легкоатлетическом первенстве и чемпионате России по спорту глухих, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото чемпионата России подмосковной сборной принесли Александр Кузьменко в беге на 800 метров, 1 500 м и 5 000 м, Виктория Аксёнова в беге 400 метров и на 400 метров с барьерами, Диана Куликова в беге на 3000 м с барьерами, Роман Ерофеев в беге на 10000 м, а также Ирина Ткачёва в метании молота», — говорится в сообщении.
А на первенстве России среди спортсменов до 18 и до 20 лет лучшими стали представители Подмосковья Егор Кащавцев в прыжках с шестом в категории U-18 и Тимофей Шувалов в беге на 400 м и прыжках с шестом в категории U-20. Кроме того, подмосковные юниоры выиграли командную золотую медаль в эстафете 4х400 метров.



Серебро чемпионата завоевали Диана Куликова в беге на 10 000 метров, Роман Ерофеев в беге на 5 000 метров и Алексей Ельников в беге на 3 000 м с барьерами. Серебряные медали первенства выиграли Тимофей Шувалов в беге на 400 метров с барьерами, Даниил Осипов в беге на 110 метров с барьерами и Егор Кащавцев в беге на 800 метров.

Третье место на чемпионате занял Алексей Ельников в дисциплине «Бег на 5000 метров», на первенстве — Егор Кащавцев в дисциплине «Бег на 400 метров».

Читайте также:

Президент ФТАР Агапитов: Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год

Кассьерра объяснил, почему не собирается покидать «Зенит»

Тренер Тарханов назвал игру испанцев футболом будущего
#спорт
#лёгкая атлетика
#чемпионат россии
#первенство
#минспорта мо
Президент ФТАР Агапитов: Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год
16 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/kovop58

Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
О переносе соревнований он сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике. Глава ФТАР также добавил, что российские тяжелоатлеты рассматривали Игры дружбы как главный старт сезона и под них была свёрстана вся подготовка. Он также добавил, что штангисты получили предложения от ряда стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч.

Проведение Всемирных Игр дружбы было запланировано в период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Старты включают в себя проведение соревнований по 33-м летним видам спорта. В марте 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призывал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

Читайте также:

Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

«Родина не продаётся за французские медали»: Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде

Гальперин объяснил, почему не надо сравнивать Игры БРИКС и ОИ-2024
#подготовка
#игры
#мок
#москва
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кассьерра объяснил, почему не собирается покидать «Зенит»
Кассьерра: Я счастлив в «Зените»
15 июля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что счастлив выступать за команду и не намерен её покидать.
«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Кассьерра.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист забил 21 мяч в 28 играх Российской Премьер-Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику». Он назвал их интересными и перспективными спортсменами, предположив, что в нынешней команде им не будут давать достаточного количества игрового времени.

Читайте также:

Бушманов рекомендовал Мелешину и Зорину переходить в «Балтику»

Булыкин назвал фаворита Суперкубка России

Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола
#спорт
#будущее
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Тарханов назвал игру испанцев футболом будущего
15 июля 2024, 18:26

Фото: iStock/eyegelb

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что российским футболистам надо поучиться игре у испанцев.
Так он отметил, что российский спорт может извлечь из чемпионата Евро-2024.

«Надо учиться играть как сборная Испании. Это футбол будущего. Они стали в обороне организованно играть, в контратаку переходить умеют, в атаку, хорошо контролируют мяч. Вот направление, которого надо придерживаться. Но для этого нужно научиться воспитывать футболистов. Техническое оснащение игроков сборной Испании – высокое», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

Читайте также:

Колосков назвал справедливым результат Евро-2024

Сборная Испании выиграла Евро-2024

Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
#спорт
#евро
#победа
#футбол
#испания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев назвал чемпиона мира в 2026 году
Губерниев предрёк победу сборной Германии
15 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.
«Класс европейских команд уже выглядит совсем иначе. Швейцария и Австрия уже близки к грандам, если смотреть на их игру и результаты на чемпионате Европы. Но я думаю, что сборная Германии за два года вырастет и станет чемпионом мира», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Также он назвал футболиста, который особенно отличился в спорте. Им, по мнению комментатора, является Ламин Ямаль.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

Читайте также:

Колосков назвал справедливым результат Евро-2024

Сборная Испании выиграла Евро-2024

Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
#евро
#победа
#германия
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Колосков назвал справедливым результат Евро-2024
15 июля 2024, 18:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
«Результат справедлив, потому что Испания относилась к числу тех трёх команд, которые были главными претендентами — это Франция, Германия, Испания. Так получилось, что именно Испанцы выбили и французов, и немцев из турнирной сетки, и заслуженно стали чемпионами. Было очевидно, что Испания — один из претендентов, и они подтвердили свой класс и уровень», — заявил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

При этом он подчеркнул, что игра Англии также вызывает уважение, поскольку это результат мастерства игроков и тактики тренера, а не обычного везения.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Великобритании в финальном матче чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии.

Читайте также:

Сборная Испании выиграла Евро-2024

Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу

Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала лучшую команду на Евро-2024
#евро
#игра
#испания
#футбол
#спорт
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На капремонт 17 подмосковных спортивных объектов предусмотрено 3,8 млрд рублей
15 июля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства М

В Московской области в этом году проведут капремонт 17 объектов физической культуры и спорта.
На это предусмотрено свыше 3,8 млрд рублей, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

В Подмосковье работают более 13,5 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно их перечень пополняется новыми, а устаревшие обновляются.
«В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске. До конца года построим ещё три – ФОК в Бронницах и Раменском, стадион для регби в городском округе Щёлково. Кроме того, отреставрируем стадион в Люберцах. Ещё 17 объектов вошли в программу капремонта, на что предусмотрено более 3,8 млрд рублей», – уточнила депутат.
Самединова напомнила, что узнать о деятельности спортивных объектов области можно на онлайн-платформе «Спорт Подмосковья». Она создана для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций и организаций, а также органов власти.

На платформе можно получить бесплатный доступ к информации о спортивных объектах, секциях и тренировках, предстоящих спортивных событиях, спортивных маршрутах и тренерах.

На портале представлена информация о 458 региональных и муниципальных объектах спорта и 4 тыс. тренерах. Сервисом пользуются около 200 тыс. жителей региона.

Читайте также:

Глава Одинцова Иванов назвал срок окончания реконструкции привокзальной площади

Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 70%

Капремонт школы в Больших Вязёмах завершат до 1 сентября
#мособлдума
#депутат
#капремонт
#физкультура
#спорт
#фок
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады
Вяльбе: очень рада, что в России не покажут Олимпиаду, это будет убогое зрелище
15 июля 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Вяльбе поддержала данную позицию. По ее словам, это будет какое-то убожество, а не Игры.

Она добавила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов. Глава ФЛГР заключила, что не осуждает россиян, которые выступят на предстоящей Олимпиаде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Фигурист считает, что спортсменам обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс.

Читайте также:

Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады

«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России

Телеканалы РФ могут полностью отказаться показывать Олимпиаду
#игры
#рф
#олимпиада 2024
#спорт
#телевидение
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная команда завоевала серебро первенства России по хоккею на траве
15 июля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграла сборная Московской области на первенстве России по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковная сборная одержала победы в четырёх играх, однако уступила сборной Татарстана. В итоге представительницы Татарстана завоевали золотую медаль, хоккеистки из Московской области — серебряную, а обладательницами бронзовой награды стала команда Пермского края», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что лучшей нападающей первенства была признана спортсменка из подмосковной команды Валерия Жердяева.

Первенство страны по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет проводилось в городе Крымск Краснодарского края с 7 по 14 июля.

Читайте также:

Более 1,7 тыс бегунов стартовали на полумарафоне «Сергиевым путём»

Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве

Названы победители боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове
#спорт
#медаль
#хоккей
#первенство
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 1,7 тыс бегунов стартовали на полумарафоне «Сергиевым путём»
15 июля 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 1,7 тыс спортсменов приняли участие в самом массовом подмосковном полумарафоне «Сергиевым путём». Он стал третьим стартом летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Стартовая зона полумарафона располагалась на Красногорской площади, а маршрут проходил по центральным улицам вдоль главных достопримечательностей Сергиева Посада. Соревнования начались с забегов среди взрослых на 3, 5, 10 и 21,1 км. Затем юные спортсмены от 4 до 11 лет преодолели 300 и 600 м», – говорится в сообщении.
Самым младшим бегунам было по 4 года. Старший участник, 86-летний Юрий Исаев из Одинцовского городского округа, преодолел дистанцию в 5 км.

Итоги соревнований мужчин и женщин в абсолютном зачете, а также в каждой возрастной категории можно найти по ссылке.

Как отметили в министерстве, 24 августа в Дубне пройдёт полумарафон «Большая Волга», а 19 октября – традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Зарегистрироваться на старты можно в приложении и на сайте «Суперлиги Подмосковья».

Читайте также:

Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве

Названы победители боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

Подмосковные пловцы-юниоры завоевали ещё две медали первенства России
#спорт
#минспорта мо
#полумарафон
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
#бег
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф