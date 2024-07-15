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На капремонт 17 подмосковных спортивных объектов предусмотрено 3,8 млрд рублей

15 июля 2024, 16:58
Фото: пресс-служба губернатора и правительства М

Фото: пресс-служба губернатора и правительства М

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В Московской области в этом году проведут капремонт 17 объектов физической культуры и спорта.
На это предусмотрено свыше 3,8 млрд рублей, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

В Подмосковье работают более 13,5 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно их перечень пополняется новыми, а устаревшие обновляются.


«В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске. До конца года построим ещё три – ФОК в Бронницах и Раменском, стадион для регби в городском округе Щёлково. Кроме того, отреставрируем стадион в Люберцах. Ещё 17 объектов вошли в программу капремонта, на что предусмотрено более 3,8 млрд рублей», – уточнила депутат.
Самединова напомнила, что узнать о деятельности спортивных объектов области можно на онлайн-платформе «Спорт Подмосковья». Она создана для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций и организаций, а также органов власти.

На платформе можно получить бесплатный доступ к информации о спортивных объектах, секциях и тренировках, предстоящих спортивных событиях, спортивных маршрутах и тренерах.

На портале представлена информация о 458 региональных и муниципальных объектах спорта и 4 тыс. тренерах. Сервисом пользуются около 200 тыс. жителей региона.

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#подмосковье
#московская область
Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады
Вяльбе: очень рада, что в России не покажут Олимпиаду, это будет убогое зрелище
15 июля 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Вяльбе поддержала данную позицию. По ее словам, это будет какое-то убожество, а не Игры.

Она добавила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов. Глава ФЛГР заключила, что не осуждает россиян, которые выступят на предстоящей Олимпиаде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Фигурист считает, что спортсменам обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс.

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Подмосковная команда завоевала серебро первенства России по хоккею на траве
15 июля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграла сборная Московской области на первенстве России по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковная сборная одержала победы в четырёх играх, однако уступила сборной Татарстана. В итоге представительницы Татарстана завоевали золотую медаль, хоккеистки из Московской области — серебряную, а обладательницами бронзовой награды стала команда Пермского края», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что лучшей нападающей первенства была признана спортсменка из подмосковной команды Валерия Жердяева.

Первенство страны по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет проводилось в городе Крымск Краснодарского края с 7 по 14 июля.

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#спорт
#медаль
#хоккей
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#московская область
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Более 1,7 тыс бегунов стартовали на полумарафоне «Сергиевым путём»
15 июля 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 1,7 тыс спортсменов приняли участие в самом массовом подмосковном полумарафоне «Сергиевым путём». Он стал третьим стартом летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Стартовая зона полумарафона располагалась на Красногорской площади, а маршрут проходил по центральным улицам вдоль главных достопримечательностей Сергиева Посада. Соревнования начались с забегов среди взрослых на 3, 5, 10 и 21,1 км. Затем юные спортсмены от 4 до 11 лет преодолели 300 и 600 м», – говорится в сообщении.
Самым младшим бегунам было по 4 года. Старший участник, 86-летний Юрий Исаев из Одинцовского городского округа, преодолел дистанцию в 5 км.

Итоги соревнований мужчин и женщин в абсолютном зачете, а также в каждой возрастной категории можно найти по ссылке.

Как отметили в министерстве, 24 августа в Дубне пройдёт полумарафон «Большая Волга», а 19 октября – традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Зарегистрироваться на старты можно в приложении и на сайте «Суперлиги Подмосковья».

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#минспорта мо
#полумарафон
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#московская область
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Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве
15 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Всероссийские соревнования по хоккею на траве среди девушек 13-16 лет «Юность России» проводились в Казани, золотую медаль турнира завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Подмосковная команда выиграла вол всех матчах группового турнира, а в финале одержала победу над сборной Татарстана», — говорится в сообщении.
Кроме того, звание лучшего игрока турнира поучила подмосковная хоккеистка Кристина Быкова, а лучшим вратарём признали её подругу по команде Полину Сирачтдинову.

В министерстве отметили, что все участницы подмосковной сборной являются воспитанницами подмосковной Спортшколы по игровым видам спорта.

Соревнования проводились с 5 по 12 июля, в них приняли участие десять команд из разных регионов России.

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Сборная Испании выиграла Евро-2024

Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады
#спорт
#хоккей
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Названы победители боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове
15 июля 2024, 09:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международный боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA» состоялся в подмосковном Серпухове, участие в соревновании приняли призёры Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира, обладатели чемпионских поясов IBA и WBA. Победу в главном поединке вечера одержал Муслим Гаджимагомедов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Муслим Гаджимагомедов техническим нокаутом одолел китайского боксёра Чжана Чжаосиня и завоевал звание чемпиона WBA. В со-главном событии турнира Альберт Батыргазиев оказался сильнее ирландца Джоно Кэрролла и удостоился временного пояса WBA. Это тоже была победа нокаутом», — говорится в сообщении.
Подмосковный боксёр Василий Егоров победил спортсмена из Филиппин Хосе Эспинасу, а ещё один представитель Подмосковья Дмитрий Двали завершил вничью поединок с узбекским боксёром Шахобиддином Зоировым.

Специально для этих соревнований на пляже в Серпухове была построена арена «Колизей IBA». Зрителями спортивного события стали свыше десяти тысяч человек.

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#бокс
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#серпухов
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Сборная Испании выиграла Евро-2024
15 июля 2024, 00:12

Фото: iStock/bergserg

Сборная Испании одержала победу над командой Великобритании в финальном матче чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии.
Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. В их команде отметились Нико Уильямс, забивший гол на 47-й минуте, и Микель Оярсабаль (86-яминута). У англичан отличился Коул Палмер на 73-й минуте.

Сборная Испании в четвёртый раз в истории стала победителем европейского лидерства. Впервые это произошло в 1964 году. Затем в 2008 и 2012 годах.

Сборная Великобритании второй раз подряд проигрывает в финале. На предыдущем первенстве команда уступила итальянцам со счётом 1:1 (2:3 по пенальти). Англичане никогда не одерживали победу на чемпионатах Европы.

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Стала известна дата свадьбы олимпийской призерши Трусовой и фигуриста Игнатова
Олимпийская призерша Трусова и фигурист Игнатов сыграют свадьбу 17 августа
14 июля 2024, 22:10

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов сыграют свадьбу 17 августа. Об этом 20-летняя спортсменка заявила на сцене VK Fest в «Лужниках». Дата свадьбы находилась в одном из воздушных шариков.
Когда ведущая назвала в качестве даты 17 августа, Трусова поправила волосы – на спине фигуристки была изображена цифра 17, а на спине Игнатова - 08.

Ранее блогер Эльдар Джарахов рассказал об отношениях с певицей MONA. Их роман разворачивается очень интересно. Сперва девушка поделилась фотографией, на которой сидит в окружении 5001 гвоздики, подаренных тайным поклонником. Спустя недолгое время Эльдар Джарахов пригласил на свидание Мону, разместив свое приглашение на огромном баннере у Москвы-Сити.

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Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады
14 июля 2024, 18:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Об этом Плющенко рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest.
Фигурист отметил, что эти политические деятели не осознают, какое значение имеет Олимпиада для спортсменов.

«Я сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — заявил Плющенко.
По словам олимпийского чемпиона, обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы».

Ранее сообщалось, что российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже.

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#олимпиада
#фигурист
#спорт
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Фигуристка Трусова возвращается в большой спорт
14 июля 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Фигуристка Александра Трусова возвращается в большой спорт.
«Саша Трусова вернулась в спорт, сейчас мы с ней тренируемся, в Петербурге в сентябре будут уже прокаты, рекомендую», — рассказал Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко на VK Fest.

Трусова является чемпионкой России (2022 год), серебряным (2022) и бронзовым (2020) призёром чемпионата Европы, а также серебряным призёром XXIV зимних Олимпийских игр (2022).

В конце декабря в Красноярске прошёл чемпионат России, однако Трусова не смогла принять в нём участие по болезни. Также по медицинским показаниям Александре пришлось пропустить и финал Гран-при России, который состоялся в марте 2023 года в Санкт-Петербурге.

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