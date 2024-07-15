На капремонт 17 подмосковных спортивных объектов предусмотрено 3,8 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства М
В Московской области в этом году проведут капремонт 17 объектов физической культуры и спорта.
На это предусмотрено свыше 3,8 млрд рублей, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
В Подмосковье работают более 13,5 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно их перечень пополняется новыми, а устаревшие обновляются.
На платформе можно получить бесплатный доступ к информации о спортивных объектах, секциях и тренировках, предстоящих спортивных событиях, спортивных маршрутах и тренерах.
На портале представлена информация о 458 региональных и муниципальных объектах спорта и 4 тыс. тренерах. Сервисом пользуются около 200 тыс. жителей региона.
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В Подмосковье работают более 13,5 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно их перечень пополняется новыми, а устаревшие обновляются.
«В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске. До конца года построим ещё три – ФОК в Бронницах и Раменском, стадион для регби в городском округе Щёлково. Кроме того, отреставрируем стадион в Люберцах. Ещё 17 объектов вошли в программу капремонта, на что предусмотрено более 3,8 млрд рублей», – уточнила депутат.Самединова напомнила, что узнать о деятельности спортивных объектов области можно на онлайн-платформе «Спорт Подмосковья». Она создана для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций и организаций, а также органов власти.
На платформе можно получить бесплатный доступ к информации о спортивных объектах, секциях и тренировках, предстоящих спортивных событиях, спортивных маршрутах и тренерах.
На портале представлена информация о 458 региональных и муниципальных объектах спорта и 4 тыс. тренерах. Сервисом пользуются около 200 тыс. жителей региона.
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Лора Луганская