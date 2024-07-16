Серия подмосковных велозаездов Gran Fondo продолжится в Ногинске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
21 июля в Богородском городском округе пройдёт третий подмосковный старт серии велозаездов Gran Fondo. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Маршрут гонки пройдёт по живописной трассе в сторону деревни Черново и обратно. Участники могут выбрать одну из трёх предложенных дистанций: 30, 55 и 95 км.
Как напомнили в министерстве, в нынешнем велосезоне в Московской области уже прошло два старта серии – в Лотошине и в Волоколамске. В дальнейшем запланированы заезды в Серпухове 25 августа и в Рузском городском округе 22 сентября.
Регистрацию на старт в Ногинске уже сейчас можно пройти на сайте. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Gran Fondo – это самый массовый любительский велозаезд в России. Разные дистанции и форматы позволяют участвовать в нём как новичкам, так и опытным спортсменам. Первый старт серии прошёл в 2016 году, и с тех пор к велодвижению присоединились уже более 150 тыс. человек. С прошлого года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».
«Суперлига Подмосковья» – сообщество любителей спорта. Проект стартовал в регионе в 2022 году. Подробнее узнать о нём и стать его участником можно на сайте.
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Как напомнили в министерстве, в нынешнем велосезоне в Московской области уже прошло два старта серии – в Лотошине и в Волоколамске. В дальнейшем запланированы заезды в Серпухове 25 августа и в Рузском городском округе 22 сентября.
Регистрацию на старт в Ногинске уже сейчас можно пройти на сайте. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Gran Fondo – это самый массовый любительский велозаезд в России. Разные дистанции и форматы позволяют участвовать в нём как новичкам, так и опытным спортсменам. Первый старт серии прошёл в 2016 году, и с тех пор к велодвижению присоединились уже более 150 тыс. человек. С прошлого года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».
«Суперлига Подмосковья» – сообщество любителей спорта. Проект стартовал в регионе в 2022 году. Подробнее узнать о нём и стать его участником можно на сайте.
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Лора Луганская