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Серия подмосковных велозаездов Gran Fondo продолжится в Ногинске

16 июля 2024, 16:37
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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21 июля в Богородском городском округе пройдёт третий подмосковный старт серии велозаездов Gran Fondo. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Маршрут гонки пройдёт по живописной трассе в сторону деревни Черново и обратно. Участники могут выбрать одну из трёх предложенных дистанций: 30, 55 и 95 км.

Как напомнили в министерстве, в нынешнем велосезоне в Московской области уже прошло два старта серии – в Лотошине и в Волоколамске. В дальнейшем запланированы заезды в Серпухове 25 августа и в Рузском городском округе 22 сентября.



Регистрацию на старт в Ногинске уже сейчас можно пройти на сайте. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Gran Fondo – это самый массовый любительский велозаезд в России. Разные дистанции и форматы позволяют участвовать в нём как новичкам, так и опытным спортсменам. Первый старт серии прошёл в 2016 году, и с тех пор к велодвижению присоединились уже более 150 тыс. человек. С прошлого года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».

«Суперлига Подмосковья» – сообщество любителей спорта. Проект стартовал в регионе в 2022 году. Подробнее узнать о нём и стать его участником можно на сайте.

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#московская область
#минспорт мо
Автодром в Раменском примет этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам
16 июля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме ADM Raceway в Раменском городском округе 20-21 июля состоится этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автомогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнования в Московскую область приедут пилоты самых массовых классов – СМП РСКГ Туринг, а также самого «лампового» зачёта российской серии кольцевых гонок, где представлена «классика» отечественного автопрома.
«Соревнования будут проходить в нескольких классах автомобилей. В самом массовом зачёте серии СМП РСКГ Туринг «Спортпрототип CN» выступают специальные гоночные автомобили, которые на этом этапе будут самыми быстрыми. Кроме того, зрители смогут увидеть гонки боевой классики «Жигулей» и «Москвичей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, кольцевая гоночная трасса в Подмосковье, появившаяся почти четверть века назад, вернулась в календарь в 2020 году после масштабной реконструкции. Сейчас они каждый сезон принимает этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым автомобильным гонкам.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#автомобили
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#минспорт мо
#подмосковье
#московская область
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Сурдлимпийцы-легкоатлеты Подмосковья завоевали медали всероссийских соревнований
16 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Двенадцать золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на легкоатлетическом первенстве и чемпионате России по спорту глухих, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото чемпионата России подмосковной сборной принесли Александр Кузьменко в беге на 800 метров, 1 500 м и 5 000 м, Виктория Аксёнова в беге 400 метров и на 400 метров с барьерами, Диана Куликова в беге на 3000 м с барьерами, Роман Ерофеев в беге на 10000 м, а также Ирина Ткачёва в метании молота», — говорится в сообщении.
А на первенстве России среди спортсменов до 18 и до 20 лет лучшими стали представители Подмосковья Егор Кащавцев в прыжках с шестом в категории U-18 и Тимофей Шувалов в беге на 400 м и прыжках с шестом в категории U-20. Кроме того, подмосковные юниоры выиграли командную золотую медаль в эстафете 4х400 метров.

Серебро чемпионата завоевали Диана Куликова в беге на 10 000 метров, Роман Ерофеев в беге на 5 000 метров и Алексей Ельников в беге на 3 000 м с барьерами. Серебряные медали первенства выиграли Тимофей Шувалов в беге на 400 метров с барьерами, Даниил Осипов в беге на 110 метров с барьерами и Егор Кащавцев в беге на 800 метров.

Третье место на чемпионате занял Алексей Ельников в дисциплине «Бег на 5000 метров», на первенстве — Егор Кащавцев в дисциплине «Бег на 400 метров».

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#спорт
#лёгкая атлетика
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#первенство
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Президент ФТАР Агапитов: Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год
16 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/kovop58

Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
О переносе соревнований он сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике. Глава ФТАР также добавил, что российские тяжелоатлеты рассматривали Игры дружбы как главный старт сезона и под них была свёрстана вся подготовка. Он также добавил, что штангисты получили предложения от ряда стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч.

Проведение Всемирных Игр дружбы было запланировано в период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Старты включают в себя проведение соревнований по 33-м летним видам спорта. В марте 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призывал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

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#мок
#москва
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Кассьерра объяснил, почему не собирается покидать «Зенит»
Кассьерра: Я счастлив в «Зените»
15 июля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что счастлив выступать за команду и не намерен её покидать.
«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Кассьерра.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист забил 21 мяч в 28 играх Российской Премьер-Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику». Он назвал их интересными и перспективными спортсменами, предположив, что в нынешней команде им не будут давать достаточного количества игрового времени.

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#будущее
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Тренер Тарханов назвал игру испанцев футболом будущего
15 июля 2024, 18:26

Фото: iStock/eyegelb

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что российским футболистам надо поучиться игре у испанцев.
Так он отметил, что российский спорт может извлечь из чемпионата Евро-2024.

«Надо учиться играть как сборная Испании. Это футбол будущего. Они стали в обороне организованно играть, в контратаку переходить умеют, в атаку, хорошо контролируют мяч. Вот направление, которого надо придерживаться. Но для этого нужно научиться воспитывать футболистов. Техническое оснащение игроков сборной Испании – высокое», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

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#евро
#победа
#футбол
#испания
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Губерниев назвал чемпиона мира в 2026 году
Губерниев предрёк победу сборной Германии
15 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.
«Класс европейских команд уже выглядит совсем иначе. Швейцария и Австрия уже близки к грандам, если смотреть на их игру и результаты на чемпионате Европы. Но я думаю, что сборная Германии за два года вырастет и станет чемпионом мира», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Также он назвал футболиста, который особенно отличился в спорте. Им, по мнению комментатора, является Ламин Ямаль.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

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#евро
#победа
#германия
#футбол
#спорт
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Колосков назвал справедливым результат Евро-2024
15 июля 2024, 18:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
«Результат справедлив, потому что Испания относилась к числу тех трёх команд, которые были главными претендентами — это Франция, Германия, Испания. Так получилось, что именно Испанцы выбили и французов, и немцев из турнирной сетки, и заслуженно стали чемпионами. Было очевидно, что Испания — один из претендентов, и они подтвердили свой класс и уровень», — заявил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

При этом он подчеркнул, что игра Англии также вызывает уважение, поскольку это результат мастерства игроков и тактики тренера, а не обычного везения.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Великобритании в финальном матче чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии.

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#евро
#игра
#испания
#футбол
#спорт
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На капремонт 17 подмосковных спортивных объектов предусмотрено 3,8 млрд рублей
15 июля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства М

В Московской области в этом году проведут капремонт 17 объектов физической культуры и спорта.
На это предусмотрено свыше 3,8 млрд рублей, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

В Подмосковье работают более 13,5 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно их перечень пополняется новыми, а устаревшие обновляются.
«В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске. До конца года построим ещё три – ФОК в Бронницах и Раменском, стадион для регби в городском округе Щёлково. Кроме того, отреставрируем стадион в Люберцах. Ещё 17 объектов вошли в программу капремонта, на что предусмотрено более 3,8 млрд рублей», – уточнила депутат.
Самединова напомнила, что узнать о деятельности спортивных объектов области можно на онлайн-платформе «Спорт Подмосковья». Она создана для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций и организаций, а также органов власти.

На платформе можно получить бесплатный доступ к информации о спортивных объектах, секциях и тренировках, предстоящих спортивных событиях, спортивных маршрутах и тренерах.

На портале представлена информация о 458 региональных и муниципальных объектах спорта и 4 тыс. тренерах. Сервисом пользуются около 200 тыс. жителей региона.

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#подмосковье
#московская область
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Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады
Вяльбе: очень рада, что в России не покажут Олимпиаду, это будет убогое зрелище
15 июля 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Вяльбе поддержала данную позицию. По ее словам, это будет какое-то убожество, а не Игры.

Она добавила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов. Глава ФЛГР заключила, что не осуждает россиян, которые выступят на предстоящей Олимпиаде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Фигурист считает, что спортсменам обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс.

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