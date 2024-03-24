Автогонщику Алонсо грозит штраф за провоцирование аварии на трассе

Фото: iStock/Jerry Ballard
Испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вызвали к стюардам после аварии британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Рассела на Гран-при Австралии «Формулы 1». Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
В воскресенье в Мельбурне прошла гонка, в ходе которой Рассел потерял управление и врезался в отбойник. Стюарты подозревают, что аварию мог спровоцировать Алонсо, который слишком рано затормозил.
При этом Алонсо заявил, что был сосредоточен исключительно на том, что происходит впереди, а не позади его автомобиля. У его машины на последних 15 кругах возникли проблемы с батареей, поэтому под конец гонки он испытывал трудности и не мог следить за происходящим сзади.
Затем он всё же увидел аварию и «очень волновался» из-за произошедшего.
По итогам заезда Алонсо занял шестое место.
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При этом Алонсо заявил, что был сосредоточен исключительно на том, что происходит впереди, а не позади его автомобиля. У его машины на последних 15 кругах возникли проблемы с батареей, поэтому под конец гонки он испытывал трудности и не мог следить за происходящим сзади.
По итогам заезда Алонсо занял шестое место.
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Анастасия Чинкова