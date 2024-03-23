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Матч Россия – Парагвай отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 10:15
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, запланированный на 25 марта в Москве, отменён из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что матч должен был состояться на столичном стадионе «Динамо».

В сообщении сказано, что РФС совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией приняли решение об отмене матча с договорённостью провести его в другой период времени, который на данный момент не определён.


Болельщики, купившие билет на матч, смогут 100% потраченной суммы. Информацию о порядке возврата билетов опубликуют позже.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале в подмосковном Красногорске погибло 82 человека, сотни людей пострадали. Раненых экстренно госпитализировали в больницы Москвы и Московской области. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.

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#футбол
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#теракт
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Комментатор Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне
22 марта 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Хоккейный комментатор Филипп Майков заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преобразился по ходу сезона.
«Это же не первый сезон, когда Овечкин не добирает. За все время своей карьеры он доказал, что на дистанции он наберёт приличное количество. Сейчас у него 23 шайбы, считай, перед этим сезоном за три года контракта надо было стабильно забивать по 24 в год. В этом году он уже пойдёт на опережение этого графика. Конечно, важно успеть закинуть побольше», — пояснил в беседе с Газета.ру Майков.

Он выразил уверенность в том, что хоккеист сможет забить почти 30 шайб за период, что будет для самого спортсмена очень хорошо.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил две шайбы в матче своей команды с «Калгари Флэймз», тем самым до 51 гола сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.

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#рекорд
#нхл
#александр овечкин
#хоккей
#спортсмены
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Подмосковные бобслеисты завоевали три медали чемпионата России
22 марта 2024, 18:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую награды завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по бобслею в категории «двойки», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевал экипаж в составе Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова. Вторую ступень пьедестала также занял подмосковный тандем — Алексей Лаптев и Степан Дубинко. Третье место заняла подмосковная «двойка» в составе Алексея Стульнева и Александра Ефимова», — отмечается в сообщении.
Чемпионат России по бобслею проводился в Сочи в период с 21 по 23 марта. Соревнования были организованы в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что подмосковная сборная по настольному теннису впервые в истории выиграла серебряные медали командных соревнований чемпионата России. Победителями стали представители Оренбургской области, а третье место разделили команды Башкирии и Санкт-Петербурга.

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#спорт
#московская область
#подмосковье
#медали
#сочи
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Подмосковные дзюдоисты стали золотыми призерами первенства ЦФО
22 марта 2024, 18:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре золота первенства ЦФО завоевали дзюдоисты из Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек прошло с 13 по 16 марта в Мичуринске.
В Соревнованиях приняли участие свыше 520 спортсменов из 16 субъектов центрального федерального округа.

«В весовой категории до 36 килограммов победу отпраздновала Ойша Пирова из городского округа Пушкинский. В весе до 42 обладателем золотой медали стал Абубакра Джураев из Щелкова. Филипп Ахтырский и Тигран Еремян из Королева выиграли золото в весе 46 кг и до 50 кг соответственно. Кроме этого, бронзовую медаль в категории до 60 кг завоевал королевский спортсмен Никит Стрельцов», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что победители турнира будут представлять Московскую область на первенстве России по дзюдо.

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#подмосковье
#медали
#первенство
#дзюдо
#спортсмены
#победители
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Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
22 марта 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборная России по футболу в возрасте до 21 года обыграла в товарищеском матче сверстников из Уругвая. В 2023 году уругвайцы выиграли чемпионат мира в своей возрастной категории.
Игра проходила в столице Уругвая Монтевидео и закончилась, когда в Москве была уже глубокая ночь. Встреча была равной, техничные и быстрые уругвайцы пытались завладеть преимуществом, но российская молодёжь превосходила хозяев поля в физической мощи и умело перекрывала фланги, препятствуя развитию стремительных атак южноамериканцев.

Единственный мяч, ставший победным для сборной России, забил на 81-й минуте с пенальти Дмитрий Кучугура. Отыграться Уругвай просто не успел. Следующий матч российская молодёжка проведёт 23 марта против команды «Насьональ» (U-21).

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#ночь
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Агент Сафонов о матче РФ – Сербия: «Праздник удался»
22 марта 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал победу Росси в матче против Сербии, отметив, что игра удалась.
«Праздник удался. Много болельщиков на трибунах, поле в идеальном состоянии. Игра была товарищеская, но всё равно было видно желание нашей сборной победить. Красной карточки там 100% не было. Было бы логичнее показать там жёлтую, но есть буква закона. Матч понравился, сербы несмотря на удаление смотрелись достойно», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Он подчеркнул, что считает сборную Сербии сильной.

Ранее Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Следующий матч сборная России также состоится на стадионе «Динамо» – встреча с национальной командой Парагвая назначена на 20:00 по мск 25 марта.

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#спорт
#матч
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#сборная россии
#сербия
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Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
22 марта 2024, 14:40

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера казанского «Ак Барса». Об этом говорится в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В этом сезоне казанская команда закончила выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 1-4. На пресс-конференции Билялетдинов отметил, что продолжит работать в хоккее, только в другом формате.

Также, специалист не согласился с тем, что ему не хватило мотивации в плей-офф.

Напомним, что в декабре 2022 года Билялетдинов в третий раз занял место главного тренера «Ак Барс» и вывел команду до финала Кубка Гагарина, где устпил победу столичному ЦСКА.

Билялетдинов также был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год и добился трех побед в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, под его тренерством в чемпионате России побеждало московское «Динамо» (2000). В качестве тренера сборной России он стал чемпионом мира (2012).

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#чеховские сборная россии
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#казань
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Молодежная сборная России по футболу обыграла уругвайцев
Молодежная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
22 марта 2024, 14:22

Фото: istockphoto / Rost-9D

Молодежная сборная России по футболу до 21 года обыграла команду Уругвая в товарищеском матче.
Уточняется, что в команде Уругвая игроки до 20 лет. Встреча, прошедшая в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу российской молодежной команды. Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти забил Дмитрий Кучугура.

Игра, состоявшаяся в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу молодежной команды из России. Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти в ворота забил Дмитрий Кучугура.

Напомним, что сборная Уругвая U-20 в настоящий момент является действующим чемпионом мира. Команда завоевала титутл в прошлом году.

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Умер экс-глава Федерации конного спорта СССР Михаил Буденный
22 марта 2024, 13:30

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Экс-глава Федерации конного спорта СССР Михаил Буденный умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Михаил Буденный — бывший президент Федерации конного спорта СССР и России. Михаил скончался в возрасте 79 лет, причины смерти не уточняются.

В заявлении говорится, что Михаил считался практиком конного дела и до последних лет активно участвовал в жизни конной федерации. Отметим, что о времени и месте похорон будет объявлено дополнительно

Михаил Буденный был сыном маршала СССР, командующего Первой конной армией РККА в период Гражданской войны Семена Буденного. Михаил выполнял обязанности президента федерации конного спорта с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год он являлся членом бюро Международной федерации конного спорта.

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#ссср
#конный спорт
#смерть
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Ассистентский покер Кучерова помог ему оторваться от Маккинона на пять баллов
22 марта 2024, 10:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сан-Хосе Шаркс» российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи, поучаствовав во всех голах своей команды. Теперь на его счету 122 очка и он на пять баллов опережает в гонке бомбардиров лиги Натана Маккинона.
Кучеров в нынешнем сезоне набрал фантастическую форму, передаёт «Спортбокс.ру». Он забросил по ходу чемпионата 41 шайбу и отдал 81 голевую передачу. Набрав 122 очка, нападающий «молний» и сборной России возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. Он является главным претендентом на «Арт Росс Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол плюс пас в регулярном чемпионате НХЛ. Этим трофеем Кучеров уже владел в 2019 году.

В том же сезоне российский нападающий получил «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, а также «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ). В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита является двукратным обладателем «Кубка Стэнли», в 2020 и 2021 году. Эксперты признают Кучерова одним из сильнейших хоккеистов XXI века.

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