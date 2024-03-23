Матч Россия – Парагвай отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

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Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, запланированный на 25 марта в Москве, отменён из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что матч должен был состояться на столичном стадионе «Динамо».
В сообщении сказано, что РФС совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией приняли решение об отмене матча с договорённостью провести его в другой период времени, который на данный момент не определён.
Болельщики, купившие билет на матч, смогут 100% потраченной суммы. Информацию о порядке возврата билетов опубликуют позже.
По последним данным, в результате теракта в концертном зале в подмосковном Красногорске погибло 82 человека, сотни людей пострадали. Раненых экстренно госпитализировали в больницы Москвы и Московской области. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.
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В сообщении сказано, что РФС совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией приняли решение об отмене матча с договорённостью провести его в другой период времени, который на данный момент не определён.
По последним данным, в результате теракта в концертном зале в подмосковном Красногорске погибло 82 человека, сотни людей пострадали. Раненых экстренно госпитализировали в больницы Москвы и Московской области. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.
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Анастасия Чинкова