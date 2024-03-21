В Лужниках появится инновационный город

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Организаторы Премии РБ планируют создать в Лужниках инновационный город.
Отмечается, что автором проекта города является актёр и режиссёр Денис Цыганков.
Как передаёт «РБ Спорт», создание такого пространство будет приурочено к шоу Международной премии РБ в области спорта и букмекерства, которое состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер–Усмановой.
Ранее сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу. На мероприятии будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.
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Как передаёт «РБ Спорт», создание такого пространство будет приурочено к шоу Международной премии РБ в области спорта и букмекерства, которое состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер–Усмановой.
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Мелисса Тимофеева