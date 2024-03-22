Подмосковные бобслеисты завоевали три медали чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и бронзовую награды завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по бобслею в категории «двойки», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевал экипаж в составе Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова. Вторую ступень пьедестала также занял подмосковный тандем — Алексей Лаптев и Степан Дубинко. Третье место заняла подмосковная «двойка» в составе Алексея Стульнева и Александра Ефимова», — отмечается в сообщении.Чемпионат России по бобслею проводился в Сочи в период с 21 по 23 марта. Соревнования были организованы в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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