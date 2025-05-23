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Азаров: «Дзюба помог «Акрону» в дебютном сезоне в РПЛ»

Артём Дзюба (фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Артём Дзюба (фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился своими мыслями о будущем форварда Артема Дзюбы в «Акроне».
Он отметил, что трудно предсказать, останется ли Дзюба в команде. Азаров также выразил желание видеть Артема в «Акроне» и подчеркнул, что его вклад в успешный первый сезон команды в РПЛ не вызывает сомнений ни у болельщиков, ни у скептиков, приводит его слова «РБ Спорт».

Азаров добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от желания как клуба, так и самого футболиста, который является лучшим бомбардиром сборной России.

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Герасименко: по трём играм «Динамо» с Гусевым видна раскрепощенность у ребят
23 мая 2025, 12:55

Фото: iStock/ gorodenkoff

Экс-нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал предстоящее противостояние между «Краснодаром» и «Динамо» в заключительном туре текущего сезона РПЛ. Он отметил, что фаворита в этом матче нет, и шансы команд равны — 50 на 50. По его мнению, «Динамо» в последних играх демонстрирует неплохую игру, однако обе команды сталкиваются с проблемами в обороне. Герасименко подчеркнул, что тот, кто сыграет более надежно в защите, тот и одержит победу.
Он также добавил, что можно много говорить о предстоящем матче, но все станет ясно только на поле. В прошлом году «Динамо» также стремилось к чемпионству, но в решающий момент не смогло удержать позиции. Герасименко выразил надежду, что снятие Лички в последних турах может раскрепостить команду. По его словам, в трех последних играх «Динамо» под руководством Гусева проявило большую свободу в действиях, и игрокам важно показать себя с лучшей стороны, чтобы претендовать на место в стартовом составе, приводит его слова Metaratings.ru.

Герасименко отметил, что обе команды выглядят неплохо в атаке, но допускают много ошибок в обороне. Он выразил интерес к тому, как все это проявится на практике.

Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 64 очками, опережая «Зенит» на один балл. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 56 очками. Матч между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

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Начо Ново рассказал, кого бы хотел видеть победителем в Лиге чемпионов
Начо Ново: Мне хочется, чтобы «ПСЖ» вместе с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов
23 мая 2025, 12:39

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший испанский нападающий шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» Начо Ново после гала-матча ЦСКА, посвященного 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА, поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер Милан».
Матч прошел на «ВЭБ Арене» 18 мая и завершился со счетом 5:1 в пользу красно-синих. Финальная игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая.

Вратарь Сафонов вместе с «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов. На вопрос о том, кто станет победителем турнира, парижский клуб или миланский «Интер», Начо Ново ответил, что это действительно сложный вопрос, приводит его слова «РБ Спорт». Он отметил, что дружит с Луисом Энрике, которого считает выдающимся тренером и замечательным человеком. Ново выразил желание, чтобы «ПСЖ» под руководством Луиса и с участием Сафонова выиграл Лигу чемпионов, добавив, что будет болеть за Луиса и Матвея.

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В ФК «Реал Сосьедад» оценили готовность Захаряна выйти против «Реала»
23 мая 2025, 12:18

Арсен Захарян (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате ответил на вопрос о том, готов ли российский полузащитник Арсен Захарян выйти на поле в матче 38-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».
«Арсен тренировался всего несколько дней с общей группой, и тренер принял решение выпустить других игроков против «Жироны». Посмотрим, что будет на "Бернабеу"», — сообщил Мундуате Metaratings.ru.
Захарян в нынешнем сезоне во всех турнирах провёл всего четыре матча в составе «Реала Сосьедад», забив один гол. Ранее полузащитник попал в заявку клуба из Сан-Себастьяна на игру чемпионата Испании против «Жироны», но не вышел на поле. Матч 38-го тура Ла Лиги между командами футбольных клубов «Реал Сосьедад» и «Реал» состоится в субботу, 24 мая.

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«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Барко
23 мая 2025, 11:42

Фото: iStock/Rafa Jodar

Московский «Спартак» пока не получал официальных предложений от бразильского «Фламенго» о переходе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном интересе «Фламенго» к футболисту, однако, по данным Metaratings.ru, клуб не выходил на переговоры с «красно-белыми». Уточняется, что в «Спартаке» не планируют продавать Барко в текущее трансферное окно.

Помимо «Фламенго», интерес к аргентинцу проявляют и другие бразильские клубы. Рыночная стоимость игрока составляет 14 млн евро. Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» и быстро стал одним из ключевых игроков команды: 35 матчей в сезоне 2024/25, 14 голов 9 голевых передач. Контракт с московским клубом действует до лета 2027 года. Пока «Спартак» рассчитывает на аргентинца в новом сезоне, но если поступят серьезные предложения – ситуация может измениться.

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Орещук: матч «Краснодар» – «Динамо» будет ярким и напряжённым
22 мая 2025, 17:19

Фото: istockphoto / Andreyuu

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «бело-голубыми».
По его мнению, встреча обещает быть напряжённой и результативной, поскольку обеим командам необходима победа. Он отметил, что соперники склонны играть в атакующий футбол и не будут отсиживаться в обороне. Ожидается полный стадион, и, как подчеркнул эксперт, при такой поддержке со стороны трибун «Краснодар» вряд ли выберет оборонительную тактику.

«Мне кажется, если Мусаев захочет так сыграть, ему там никто этого сделать не даст – и футболисты сами побегут в атаку», — добавил Орещук для Metaratings.ru.

Также он высказался о будущем главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. По его словам, многое будет зависеть от Желько Бувача, который, вероятно, примет окончательное решение. При этом Орещук отметил, что в случае сохранения Бувача на посту спортивного директора, логичным было бы оставить Гусева в команде, чтобы обеспечить преемственность и единство подходов.

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками, а «Динамо» занимает четвёртую строчку, имея в активе 56 баллов.

Матч «Краснодар» – «Динамо» состоится в субботу, 24 мая. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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