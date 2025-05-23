Азаров: «Дзюба помог «Акрону» в дебютном сезоне в РПЛ»

Экс-нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал предстоящее противостояние между «Краснодаром» и «Динамо» в заключительном туре текущего сезона РПЛ. Он отметил, что фаворита в этом матче нет, и шансы команд равны — 50 на 50. По его мнению, «Динамо» в последних играх демонстрирует неплохую игру, однако обе команды сталкиваются с проблемами в обороне. Герасименко подчеркнул, что тот, кто сыграет более надежно в защите, тот и одержит победу.