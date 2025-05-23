Азаров: «Дзюба помог «Акрону» в дебютном сезоне в РПЛ»

Артём Дзюба (фото: Instagram*/artem.dzyuba)
Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился своими мыслями о будущем форварда Артема Дзюбы в «Акроне».
Он отметил, что трудно предсказать, останется ли Дзюба в команде. Азаров также выразил желание видеть Артема в «Акроне» и подчеркнул, что его вклад в успешный первый сезон команды в РПЛ не вызывает сомнений ни у болельщиков, ни у скептиков, приводит его слова «РБ Спорт».
Азаров добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от желания как клуба, так и самого футболиста, который является лучшим бомбардиром сборной России.
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Азаров добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от желания как клуба, так и самого футболиста, который является лучшим бомбардиром сборной России.
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Анастасия Хохлова