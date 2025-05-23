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Бывший испанский нападающий шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» Начо Ново после гала-матча ЦСКА, посвященного 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА, поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер Милан».
Матч прошел на «ВЭБ Арене» 18 мая и завершился со счетом 5:1 в пользу красно-синих. Финальная игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая.
Вратарь Сафонов вместе с «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов. На вопрос о том, кто станет победителем турнира, парижский клуб или миланский «Интер», Начо Ново ответил, что это действительно сложный вопрос, приводит его слова «РБ Спорт». Он отметил, что дружит с Луисом Энрике, которого считает выдающимся тренером и замечательным человеком. Ново выразил желание, чтобы «ПСЖ» под руководством Луиса и с участием Сафонова выиграл Лигу чемпионов, добавив, что будет болеть за Луиса и Матвея.
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Вратарь Сафонов вместе с «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов. На вопрос о том, кто станет победителем турнира, парижский клуб или миланский «Интер», Начо Ново ответил, что это действительно сложный вопрос, приводит его слова «РБ Спорт». Он отметил, что дружит с Луисом Энрике, которого считает выдающимся тренером и замечательным человеком. Ново выразил желание, чтобы «ПСЖ» под руководством Луиса и с участием Сафонова выиграл Лигу чемпионов, добавив, что будет болеть за Луиса и Матвея.
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Анастасия Хохлова