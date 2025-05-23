В ФК «Реал Сосьедад» оценили готовность Захаряна выйти против «Реала»

Арсен Захарян (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате ответил на вопрос о том, готов ли российский полузащитник Арсен Захарян выйти на поле в матче 38-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».
«Арсен тренировался всего несколько дней с общей группой, и тренер принял решение выпустить других игроков против «Жироны». Посмотрим, что будет на "Бернабеу"», — сообщил Мундуате Metaratings.ru.Захарян в нынешнем сезоне во всех турнирах провёл всего четыре матча в составе «Реала Сосьедад», забив один гол. Ранее полузащитник попал в заявку клуба из Сан-Себастьяна на игру чемпионата Испании против «Жироны», но не вышел на поле. Матч 38-го тура Ла Лиги между командами футбольных клубов «Реал Сосьедад» и «Реал» состоится в субботу, 24 мая.
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