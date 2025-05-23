«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Барко

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Московский «Спартак» пока не получал официальных предложений от бразильского «Фламенго» о переходе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном интересе «Фламенго» к футболисту, однако, по данным Metaratings.ru, клуб не выходил на переговоры с «красно-белыми». Уточняется, что в «Спартаке» не планируют продавать Барко в текущее трансферное окно.
Помимо «Фламенго», интерес к аргентинцу проявляют и другие бразильские клубы. Рыночная стоимость игрока составляет 14 млн евро. Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» и быстро стал одним из ключевых игроков команды: 35 матчей в сезоне 2024/25, 14 голов + 9 голевых передач. Контракт с московским клубом действует до лета 2027 года. Пока «Спартак» рассчитывает на аргентинца в новом сезоне, но если поступят серьезные предложения – ситуация может измениться.
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Помимо «Фламенго», интерес к аргентинцу проявляют и другие бразильские клубы. Рыночная стоимость игрока составляет 14 млн евро. Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» и быстро стал одним из ключевых игроков команды: 35 матчей в сезоне 2024/25, 14 голов + 9 голевых передач. Контракт с московским клубом действует до лета 2027 года. Пока «Спартак» рассчитывает на аргентинца в новом сезоне, но если поступят серьезные предложения – ситуация может измениться.
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Анастасия Хохлова