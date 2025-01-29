Азизян объяснил, почему Тактаров начал критиковать Нурмагомедовых

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Наставник Гор Азизян, тренирующий Шарабутдина Магомедова, объяснил, почему Олег Тактаров стал критиковать Умара и Хабиба Нурмагомедовых. По его мнению, Тактаров сидит без внимания и хочет привлечь к себе аудиторию.
«Кто критикует Россию – враг №1 для меня. Что Тактаров может сказать? Он сидит без внимания, поэтому хочет привлечь к себе аудиторию. Особенно после его позорного возвращения на «РЕН ТВ». В бою по боксу два часа пытались пятки отбить друг другу. Ему лучше промолчать и заняться тренерской деятельностью, доказывать свой профессионализм выступлениями своих учеников. Ему далеко до того, чтобы критиковать Умара или Хабиба Нурмагомедовых», — возмутился Азизян в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, неделю назад, 19 января, российский боец Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в своей карьере. В со-главном событии турнира UFC 311 он проиграл чемпиону легчайшего дивизиона Мерабу Двалишвили по единогласному судейскому решению.
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