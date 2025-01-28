Исход боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили оценили как ничью

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Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков прокомментировал бой Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили, заявив, что оценил бы его как ничью. По его мнению, грузин «больше пропустил в ударке», а борьба была примерно равной.
«И чемпиона не меняют, если бой с претендентом равный. Это логичное и адекватное правило. Бой был равным. У нас есть чемпион. Зачем его менять? Претендент показал хороший и равный бой. <…> Я бы дал ничью, но суть не меняется. Претендент должен не быть достойным титула или равным чемпиону, а именно забирать пояс», — посетовал Штырков в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
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