Стало известно, что нужно Усману Нурмагомедову для победы над Полом Хьюзом

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Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев заявил, что Усман Нурмагомедов для победы над Полом Хьюзом не должен недооценивать соперника. По его мнению, фаворитом этого поединка является дагестанец.
«Меня удивляет, насколько самоуверенно выглядит этот Хьюз. Возможно, мы действительно увидим конкурентный бой. Конечно, если поведение ирландца на чем-то основано. Но может быть и такое, что он просто пытается себя накрутить, настроить, убедить в наличии каких-то шансов на победу. На бумаге Нурмагомедов должен его проходить, но очень важно избежать недооценки соперника», — поделился боец в беседе с «РБ Спорт».Мусаев подчеркнул, что недооценки оппонента стоит избегать всегда, тем более, когда речь идет о поединках подобного уровня, так как люди не получают статус претендента незаслуженно.
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