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Стало известно, что нужно Усману Нурмагомедову для победы над Полом Хьюзом

Чемпион Hardcore Мусаев: для победы Нурмагомедов не должен недооценивать Хьюза
Фото: iStock/maria zheleznova

Фото: iStock/maria zheleznova

Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев заявил, что Усман Нурмагомедов для победы над Полом Хьюзом не должен недооценивать соперника. По его мнению, фаворитом этого поединка является дагестанец.


«Меня удивляет, насколько самоуверенно выглядит этот Хьюз. Возможно, мы действительно увидим конкурентный бой. Конечно, если поведение ирландца на чем-то основано. Но может быть и такое, что он просто пытается себя накрутить, настроить, убедить в наличии каких-то шансов на победу. На бумаге Нурмагомедов должен его проходить, но очень важно избежать недооценки соперника», — поделился боец в беседе с «РБ Спорт».
Мусаев подчеркнул, что недооценки оппонента стоит избегать всегда, тем более, когда речь идет о поединках подобного уровня, так как люди не получают статус претендента незаслуженно.

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Вольвич раскрыл секрет доминирования ВК «Зенит-Казань»
Волейболист Вольвич: секрет успеха «Зенит-Казань» заключен в составе и тренерах
25 января 2025, 15:03

Фото: istockphoto/razihusin

Центральный блокирующий ВК «Зенит-Казань» Артем Вольвич раскрыл секрет доминирования своего клуба в российском волейболе. По его мнению, он заключается в том, что команда работает как слаженный механизм, имеет отличный состав и грамотных тренеров.
В большом интервью Metaratings.ru он отметил, что не стал бы называть «Зенит-Казань» лучшей командой России.
«Здорово, что вы так думаете. Но это немного ответственно. Я бы не стал говорить, что мы, несомненно, лучшая команда России. У нас в стране есть много других сильных команд, а российский волейбол не завязан на одном клубе. Еще сравнительно недавно было время, когда «Динамо» доминировало и в Кубке, и в чемпионате, и в еврокубках», — поделился волейболист.
Вольнович заключил, что все это говорит о конкурентной среде в российском волейболе, где на разных отрезках времени одни команды оказываются сильнее других.

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Раисов признался в приеме мельдония
Боец АСА Раисов признался в употреблении мельдония
25 января 2025, 14:58

Фото: iStock/Andrii Zorii

Российский боец АСА Юсуф Раисов заявил, что появление в лиге допинг-контроля никак не повлияет на его карьеру, а также признался в употреблении мельдония. Об этом он рассказал в беседе с MMA.Metaratings.ru.
«Да, я принимаю мельдоний, но это не тот допинг, о котором говорит публика. Мы говорим о тяжелой химии. Многие ребята это используют. Но она никогда не помогает. Нужен грамотный подход, тренировки и витамины. Капельницы организму нужны. Это помогает», — поделился мнением он.
Напомним, о введении в АСА допинг-контроля с начала 2025 года сообщил президент лиги Магомед Бибулатов. Практику будут применять уже перед первым турниром АСА в этом году.

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#тренировки
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#бокс
#спорт
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Названы условия, при которых «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ
Булыкин: для чемпионства «Спартаку» нужно выйти на трансферный рынок
25 января 2025, 14:38

Фото: istockphoto/Andreyuu

Для того, чтобы стать чемпионом в этом сезоне Российской Премьер-лиги, «Спартаку» нужно выйти на трансферный рынок. Об этом заявил бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.
По его мнению, клубу необходима конкуренция и «свежая кровь» в составе команды.
«Нужны ли «Спартаку» новые игроки? Если они хотят бороться за золото в этом сезоне, то нужны. Конкуренция необходима, как и свежая кровь в составе. Команда показывала яркий футбол в конце прошлого года, но «Спартаку» необходимо подписать несколько новых исполнителей для того, чтобы бороться за первое место по итогам чемпионата», — поделился мнением он в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, на зимнюю паузу «Спартак» ушел, находясь на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 баллами в запасе. Ближайший матч у клуба состоится 2 марта против «Оренбурга».

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#рпл
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В подмосковном Красногорске пройдет турнир по понд-хоккею
25 января 2025, 14:32

Фото: iStock/JohnAlexandr

В подмосковном Красногорске через месяц, 23 февраля, пройдет традиционный турнир по уличному хоккею Pon Hockey. Соревнования пройдут в трех форматах — профессиональном, любительском и медийном.
Информационным партнером турнира выступит Metaratings.ru. В матчах поучаствуют легенды российского хоккея, звезды КХЛ, журналисты и известные блогеры. Сыграть смогут все желающие в возрасте от 14 лет.
«Понд-хоккей — разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нем запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды», — отмечает Metaratings.ru.
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#звёзды
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«Спартаку» предложили приобрести нападающего «Милана» Йовича
25 января 2025, 14:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Московскому ФК «Спартак» предложили приобрести нападающего «Милана» Луку Йовича. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«При этом по нашей информации, на данный момент, спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао рассматривает на позицию центрфорварда менее возрастных кандидатов с большей перспективой развития», — отмечает портал.
27-летний Йович в нынешнем сезоне сыграл четыре матча за «Милан» и еще четыре — за сборную Сербии, не имея результативных передач или голов.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость серба составляет 4 миллиона евро. Прошлым летом появлялась информация о возможности Йовича попасть в петербургский «Зенит».

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В Подмосковье в этом году проведут капремонт более 20 спортивных объектов
24 января 2025, 22:49

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В программу капремонта на 2025 год вошли 23 объекта физической культуры и спорта Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы по итогам рабочего визита в Балашиху её председателя Игоря Брынцалова.
Вместе с министром физической культуры и спорта Дмитрием Абарёновым и главой округа Сергеем Юровым Брынцалов посетил стадион «Орион» в Железнодорожном, который открылся после капремонта в конце прошедшего года. По словам спикера регионального парламента, в прошлом году в регионе обновили восемь объектов физической культуры и спорта.
«В этом году в программу капремонта попали 23 объекта спорта. В прошлом году нам удалось обновить восемь, в том числе самый большой спорткомплекс в Балашихе «Орион». На это было выделено более 1,2 млрд. рублей. Весь год мы следили за качеством выполнения работ, и сегодня видим результат: микрорайон Железнодорожный получил новый, современный стадион», – сказал Брынцалов.
Участники встречи посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на территории стадиона, осмотрели спортзалы, два бассейна, раздевалки. В фойе ФОКа гости осмотрели выставку самых значимых достижений спортсменов Балашихи.
«Алексей Манихин у нас – бронзовый призёр первенства мира по киокусинкай карате. Он выступает также в команде, и вместе спортсмены заняли первое общекомандное место во Всероссийских соревнованиях и на Международном Кубке по карате», – рассказал директор СК «Орион» Максим Морозов.
Также в спорткомплексе появилось футбольное поле с подогревом, которое позволит принимать профессиональные футбольные соревнования. Как отметил Юров, стадион стал точкой притяжения целого микрорайона. В среднем его будут посещать свыше 3 тыс. человек в день.

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#московская область
#капремонт
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Беговой сезон «Суперлиги Подмосковья» стартует 3 мая в Коломне
24 января 2025, 15:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Первым событием бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в этом году станет полумарафон «Летопись Победы». Он состоится 3 мая в Коломне, сообщили пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Коломенский городской округ открывает сезон в регионе в третий раз. Помимо этого забега, пройдёт ещё четыре масштабных старта. Это забег «Волоколамский рубеж», который состоится 7 июня в Волоколамске; полумарафон «По берегу озера» (12 июля в Раменском – новая локация «Суперлиги Подмосковья»); полумарафон «Большая Волга» (16 августа в Дубне), а также кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» (18 октября)», – говорится в сообщении.
В стартах «Суперлиги Подмосковья» могут принять участие все желающие. Для спортсменов от 4 до 11 лет предусмотрены бесплатные забеги на 300 или 600 м. Для новичков проложат специальный маршрут на 3 км. Опытные бегуны смогут выбрать дистанцию 5, 10 или 21,1 км.

Подробную информацию можно найти на сайте.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#суперлига подмосковья
#забег
#коломна
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Стала известна месячная зарплата хоккеиста Крутова в «Ак Барсе»
Хоккеист Крутов зарабатывает 600 тысяч в месяц по контракту с «Ак Барсом»
24 января 2025, 15:09

Фото: iStock/vchal

Хоккеист Кирилл Крутов по контракту с «Ак Барсом» в нынешнем сезоне зарабатывает в месяц 600 тысяч рублей в Континентальной хоккейной лиге или 6 миллионов за сезон. Об этом стало известно Metaratings.ru.
Также отмечается, что 24-летний нападающий получает 300 тысяч в месяц, находясь в Высшей хоккейной лиге.

В текущем сезоне Крутов отыграл 11 матчей в КХЛ и заработал 3 ока при показателе полезности -1.

«Ак Барс» в этом сезоне КХЛ набрал 62 балла за 46 игр и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч казанцы проведут на домашнем льду против «Сибири» сегодня, 24 января.

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#хоккей
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Боец Раисов назвал Резникова запасным вариантом
24 января 2025, 15:07

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский боец АСА Юсуф Раисов, комментируя принципиальность грядущего боя с Артемом Резниковым, назвал оппонента запасным вариантом. По его словам, Резников для него лишь очередной соперник.
«Я получил очередного соперника. Мне надо выиграть и идти дальше. Это был запасной вариант. Асланбек сказал, что лига хочет именно этот бой. И как в первый раз, я сказал: «Поехали», — заявил Раисов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, бой Раисова и Резникова состоится через две недели, 8 февраля, на турнире ACA 183 в Краснодаре. Первый их поединок прошел в сентябре 2020 года, где победу одержал Резников.

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#интервью
#бокс
#борьба
#спорт
#соревнования
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