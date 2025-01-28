Тренер Исмаилов: Нурмагомедов был на грани в бою с Хьюзом

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Российский тренер Рамазаг Исмаилов оценил бой Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза. По его мнению, он ожидал досрочной победы дагестанца, но ирландец сопротивлялся достойно. Усман, отметил он, в один из моментов и вовсе оказался на грани.
«Думал, что Нурмагомедов досрочно выиграет, но Хьюз оказал достойное сопротивление и моментами пробивал Усмана. Хорошо цеплял, работал в корпус, и Нурмагомедов на морально-волевых выдержал. Один момент был вообще на грани», — поделился мнением Исмаилов в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, Усман Нурмагомедов одержал победу над Полом Хьюзом по решению судейского большинства. Их бой стал главным событием PFL Road to Dubai Champions Series 1. На счету дагестанца 19 побед и ни одного поражения, у Хьюза — 13 побед и два проигрыша.
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