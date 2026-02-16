Достижения.рф

Аззам: сборная Египта по футболу пока не планирует играть с Россией

Генсек Египетской футбольной ассоциации Мостафа Аззам заявил, что матч со сборной России в ближайшее время не планируется. Календарь национальной команды уже утверждён до конца чемпионата мира 2026 года.



Как он заявил Metaratings.ru, добавить товарищеские встречи в этот период невозможно. Ранее появилась информация что в марте сборная России может провести два домашних матча против команд из топ-100 рейтинга ФИФА из Африки и Латинской Америки.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Подготовка сборных уже распланирована с учётом турнира.

В 2025 году Россия провела десять товарищеских матчей под брендом BetBoom. Команда одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Иван Мусатов

