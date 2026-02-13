Футбольный агент назвал клуб, который обречен на вылет из-за потери лидера
Агент Сафонов оценил переход Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход нападающего Хуана Боселли из «Пари Нижний Новгород» в «Краснодар».
В беседе с «РБ Спорт» Сафонов назвал Боселли топ-игроком для российского чемпионата.
«Он точно сделает «Краснодар» сильнее, у Мусаева появляется дополнительная опция в лице Боселли. Он адаптирован к РПЛ, мощный и не самый медленный. Но вот для «Пари» это огромная потеря — непонятно, смогут ли они его заменить», — высказался Алексей.Агент назвал «Пари НН» без Боселли главным претендентом на вылет из дивизиона. Отметим, что трудовое соглашение между футболистом и «Краснодаром» будет действовать до лета 2028 года. В текущем сезоне 30-летний нападающий отметился 10 голами в 20 встречах во всех турнирах.