Погребняк ответил, что нужно «Спартаку» для конкуренции с лидерами

16 февраля 2026, 13:19

Погребняк: «Спартаку» нужны неимоверные усилия, чтобы конкурировать с лидерами

Фото: istockphoto/Pixfly

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк рассказал, чего ожидает от «Спартака» после зимней паузы в РПЛ.





По его словам, игра красно-белых остаётся для него непредсказуемой. Пока сложно понять, чего ждать от команды во второй части сезона. Спортсмен отметил, что трансферное окно ещё открыто и «Спартак» может усилиться.





«Чтобы составить серьёзную конкуренцию лидерам, им надо приложить неимоверные усилия», — прокомментировал Погребняк к Metaratings.ru.