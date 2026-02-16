Погребняк ответил, что нужно «Спартаку» для конкуренции с лидерами
Погребняк: «Спартаку» нужны неимоверные усилия, чтобы конкурировать с лидерами
Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк рассказал, чего ожидает от «Спартака» после зимней паузы в РПЛ.
По его словам, игра красно-белых остаётся для него непредсказуемой. Пока сложно понять, чего ждать от команды во второй части сезона. Спортсмен отметил, что трансферное окно ещё открыто и «Спартак» может усилиться.
«Чтобы составить серьёзную конкуренцию лидерам, им надо приложить неимоверные усилия», — прокомментировал Погребняк к Metaratings.ru.
После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. В 19-м туре команда сыграет в гостях с «Сочи», матч пройдёт 1 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.