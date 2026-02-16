Мостовой оценил возможность товарищеских матчей сборной России в марте и июне
Футболист Александр Мостовой прокомментировал возможные товарищеские матчи сборной России, которые могут пройти в марте и июне 2026 года.
Как сообщает «РБ Спорт», на весну запланировали две домашние встречи. Соперниками россиян должны стать сборные из топ-100 рейтинга ФИФА — одна из Африки и одна из Латинской Америки.
Мостовой заявил, что относится к этой идее положительно. По его словам, в последнее время национальная команда начала встречаться с более достойными соперниками — он вспомнил игры с Перу и Чили. При этом экс-игрок сборных СССР и России отметил, что из‑за подготовки многих нацкоманд к чемпионату мира договориться о матчах с сильнейшими противниками будет сложно.
«Мы четыре года играем непонятно с кем, так что ничего страшного», — сказал собеседник Metaratings.ru.
В 2025 году сборная России провела десять товарищеских матчей BetBoom. Она одержала шесть побед, один раз проиграла и трижды сыграла вничью. С февраля 2022 года национальную команду отстранили от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.