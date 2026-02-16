Мостовой оценил возможность товарищеских матчей сборной России в марте и июне

16 февраля 2026, 15:00

Мостовой: российская сборная 4 года играет непонятно с кем, ничего страшного

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футболист Александр Мостовой прокомментировал возможные товарищеские матчи сборной России, которые могут пройти в марте и июне 2026 года.





Как сообщает «РБ Спорт», на весну запланировали две домашние встречи. Соперниками россиян должны стать сборные из топ-100 рейтинга ФИФА — одна из Африки и одна из Латинской Америки.



Мостовой заявил, что относится к этой идее положительно. По его словам, в последнее время национальная команда начала встречаться с более достойными соперниками — он вспомнил игры с Перу и Чили. При этом экс-игрок сборных СССР и России отметил, что из‑за подготовки многих нацкоманд к чемпионату мира договориться о матчах с сильнейшими противниками будет сложно.





«Мы четыре года играем непонятно с кем, так что ничего страшного», — сказал собеседник Metaratings.ru.