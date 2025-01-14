Бадаев: АСА планирует бой Шлеменко против Исмаилова, Гасанова или Ханикатта

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В планах у бойцовской лиги АСА организовать бой Александра Шлеменко против Магомеда Исмаилова, Магомедрасула Гасанова, Николы Дипчикова или Криса Ханикатта. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев. По его словам, представители лиги уже направили Шлеменко приглашение на турнир в Краснодаре и ожидают ответа.
«В планах ACA есть желание сделать хотя бы один бой для Александра Шлеменко. Будь это против Магомеда Исмаилова, Магомедрасула Гасанова, Николы Дипчикова или Криса Ханикатта. Планы есть», — пояснил Бадаев в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, последний бой у Шлеменко состоялся в декабре 2024 года против Анатолия Токова, который он выиграл раздельным решением судей. Всего боец одержал 66 побед, потерпел 15 поражений и провел один поединок вничью.
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