Шесть борцов из Подмосковья примут участие в турнире «Кубок Ивана Ярыгина»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две женщины и четверо мужчин будут представлять Московскую область на XXXVI международных соревнованиях по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В команду Московской области вошли Алина Шевченко (весовая категория 68 килограммов), Екатерина Карпушкина (весовая категория 53 килограммов), Рамзан Булатов (86 килограммов), Марат Фадзаев (74 килограмма), а также Ислам Кажаров и Иналбек Шериев, выступающие в весовой категории 70 килограммов», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях на Кубок Ивана Ярыгина примут участие более 400 спортсменов из 23 стран, включая Кубу и Мексику. Турнир будет проводиться с 23 по 26 января на своей домашней площадке — в Красноярске.
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