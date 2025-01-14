Бадаев раскрыл, почему Вахаев стал претендентом на титул чемпиона в тяжелом весе

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Боец Алихан Вахаев заслужил поединок за титул чемпиона в тяжелом весе против Евгения Гончарова тем, что он является первым номером рейтинга, одержал две победы, а пояса лишился в равном бою. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев.
По его мнению, в вопросе медийности выбор Алихана довольно неочевиден, но боец заслужил статус претендента на титул чемпиона. Единственный проигрышный бой в лиге, напомнил он, у Вахаева был только с Гончаровым.
«Потому что он первый номер рейтинга. Одержал две победы после их первого боя. Именно в том бою Евгений забрал у Алихана пояс. Счет был близким: 3-2. Поединок был конкурентным. Вахаев заслужил. Пуйа Рахмани одержал две победы в лиге, но он травмирован и только начинает бороться. Мухумат Вахаев после боя в декабре не был бы готов драться в титульном поединке, поэтому дерется в рейтинговом», — поделился Бадаев в интервью MMA.Metaratings.ru.Читайте также:
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