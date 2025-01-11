Олейник раскрыл, почему снялся с боя против Морейры

23 тыс. зрителей собрали выступления в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» в дни новогодних каникул с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Показы провела команда мотофристайла FMX13 под руководством самого титулованного фристайл-мотокросс-райдера России, уроженца Коломны Алексея Колесникова прошли в восьми муниципалитетах. Захватывающее шоу увидели в Орехово-Зуеве, Кашире, Одинцове, Подольске, Химках, Балашихе, Люберцах и Пушкине», - уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Помимо трюков на мотоциклах и сальто на багги, гости услышали выступления чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.Ранее министр культуры и туризма Московской областисообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Все они ориентированы на семейную аудиторию. Планируется, что в мероприятиях примут участие около 500 тыс. человек.Читайте также: