Олейник раскрыл, почему снялся с боя против Морейры

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Бывший боец UFC Алексей Олейник раскрыл, почему в прошлом году снялся с боя против бразильца Винисиуса Морейры за шесть часов до начала соревнований. По его словам, он травмировался во время разминки перед поединком, получил разрыв мениска.
«Травма. Разорвал мениск во время разминки перед боем. За всю жизнь и 27 лет карьеры я дважды слетал в день боя. Это был второй раз. Все были расстроены. У меня был со-главный поединок. Ничего не поделаешь», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.Олейник добавил, что в тот же день отправился в больницу и прошел полное обследование. Он надеялся, что получится отложить лечение травмы с помощью уколов, но связка «полностью рассыпалась».
«Не было возможности встать на колени», — подчеркнул боец.Читайте также:
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