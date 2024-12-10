Бадаев назвал Махачева фаворитом в бою с Царукяном

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал чемпиона UFC Ислама Махачева фаворитом в предстоящем бою с Арманом Царукяном. По его словам, у последнего нет ни одного аспекта, в котором он бы явно превосходил Махачева.
«В стойке Ислам, считаю, более техничный, плюс он рослый и габаритный. Ислам не позволит навязывать против себя борьбу, с выносливостью у него не было проблем. <…> Тот самый шанс для победы Армана кроется в стойке — донести тяжелый и мощный удар, как Волкановски попал в пятом раунде. <…> В техническом плане Арман уступает, поэтому нужно постоянное давление, тогда у него будут шансы», — поделился он в беседе с RT.Бадаев также рассказал о своих ожиданиях от другого боя — Юсуфа Раисова против Артема Резникова. В интервью «РБ Спорт» он отметил, что техника и скорость в ударной части лучше развиты у Юсуфа, а борьба, в ее комплексном понимании, — на стороне Артема.
«В первом бою Артем меня удивил, потому что доставал Юсуфа. Он работал в оттяжке и на контратаках – это признак классного ударника. Когда ты просто попадаешь – это одно, когда вытягиваешь на себя и встречаешь – это показатель мастерства», — рассказал вице-президент АСА.Читайте также:
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